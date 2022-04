România va avea din toamnă un nou aeroport internaţional, la Braşov

Se spune că toamna se numără bobocii, dar România își va număra aeroporturile.

Ca într-un puzzle, în care mulți ani autoritățile din Brașov au pus piesă după piesă cap la cap, Aeroportul Internațional Ghimbav – Brașov a fost aproape finalizat, iar în mai puțin de 6 luni vor putea fi operate primele zboruri.

"Urmează să achițizionăm tot ceea ce înseamnă ehipamente de radio-navigație. O mare parte dintre ele deja au fost date pentru a fi fabricate în Italia. De asemenea, ţinem legătura cu ROMATSA şi cu Autoritatea Aeronautică, în aşa fel încât să integrăm tot acest sistem care va fi unul inovator, un sistem nou pentru România, care a fost ales ca şi soluţie de către cei de la ROMATSA, care sunt singurii care dirijează traficul aerian. Ne-am ambiţionat, am gândit o strategie financiară. Am luat şi un credit, a fost foarte important că au aplicat pe foarte multe proiecte pe fonduri euroene, pentru celelalte responsabilităţi, cum ar fi spitale şi drumuri judeţene care le aveam în responsabilitate. Practic, nu am neglijat niciun sector, iar în prezent vedem că acest obiectiv a prins contur. Eviden, am avut şi sprijin guvernamental", a precizat Adrian Veştea, preşedinte CJ Braşov.

Autoritățile brașovene au convigerea că au construit un aeroport la standarde europene, cu echipamente de ultimă generație.

Deja mai multe companii aeriene și-au arătat interesul pentru a opera pe aeroportul din Brașov.