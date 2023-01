Cum arată taxiul zburător, inventat de un român, pe care îl va prezenta la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva

Șase inventatori din Arad își vor prezenta creațiile la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, care se va desfășura la finalul lunii aprilie. Este vorba despre proiecte inteligente, precum un taxi aerian, dar și un sistem de propulsie revoluționar care elimină elicea.

Sursa foto: Gettyimages | Adam Gault

Liderul grupului de inventatori români care va merge la Geneva este profesorul Dan Sobol. Inginerul a proiectat un aparat de zbor care va putea fi folosit ca un taxi aerian. Totodată, profesorul a realizat și un nou sistem de propulsie.

Aparatul de zbor va putea fi folosit pentru transportul bunurilor, dar și în agricultură.

"Am conceput o soluție nouă de propulsie și tracțiune și poate fi aplicată în procesele industriale. Va fi un nou tip de turbină. Sunt o mulțime de avantaje printre care consumul de carburant mai mic, performanțe mai mari, turbulențe foarte mici.

Taxiul poate fi folosit în transportul coletelor mici, în agricultură și transportul de persoane, se preconizează la transportul de 1-8 persoane", a precizat inventatorul.

Acesta va putea atinge o viteză de până la 100 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri. Profesorul a creat și un nou sistem de turbine eoliene cu pale reciclabile care să le înlocuiască pe cele clasice, din fibră de sticlă.

"Noi prezentăm la Geneva o soluție de pale complet pliabile și aceste pale sunt din țesături elastice reciclabile care au si avantaje vizavi de eficiența valorificări energiei din vânt", a spus profesorul.

Dan Sobol negociază in prezent cu firme din Arabia Saudită pentru a pune in practică ideile sale revoluționare. Din 1985, de când a participat la prima competiție de inventică, profesorul arădean a obținut aproximativ 40 de medalii şi diplome în domeniu, cinci brevete şi are patru cereri de brevetare în curs.

Cea mai cunoscută invenție a sa este o bicicletă din lemn, care este în curs de omologare în Cartea Recordurilor ca cea mai uşoară bicicletă din lume, care cântărește aproximativ 2,7 kilograme.