 Selly lovește școala din nou: Trecem prin liceu ca gâsca prin apă

Vloggerul Selly consideră că elevii ar trebui să deprindă de la școlă aptitudini antreprenoriale

”Școala românească eșuează lamentabil. Se stă 5-7 ore la școală, un copil normal mai are apoi două ore de meditații, în multe zile, încă vreo trei ore de teme și, cu tot acest efort, iese din școală fără să știe lucruri de bază despre cum circulă banii, dobânzi, bănci, legi care decid se întâmplă în sectorul finaciar...Schimbarea poate începe cu programa, cu materia școlară și cu schimbarea ierarhiei materiilor. În școala românească se pune accentul pe memorarea informarea informațiilor și tocirea la 2-3 materii, iar copilul nu mai are timp să învețe și altceva...și, în rest, trece prin liceu ca gâsca prin apă. Nu are timp să învețe despre bani, care, zic eu, este mai important.”, a declarat Selly, în timpul emisiunii Income, de la Antena 3.

”Sunt foarte mulți copii în România care vor să devină șefi, dar de la șef la antreprenor e drum lung pentru că ei vâd în școală ierarhia asta în care toată lumea ascultă de directoare, directoarea ascultă și ea de ăia de la Inspectorat. Văd ierarhia asta cumva pe stil de conducere comunist. Și cumva au impresia că să fii antreprenor înseamnă să fii șef.”, a mai spus Selly.

Întreaga sa intervenție din emisiunea Income poate fi văzută în materialul video de mai jos.

