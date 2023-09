Afecţiuni care se pot agrava în timpul toamnei. Atenție la acest aliment care este un "rău necesar"

Unele afecţiuni se pot agrava în timpul toamnei. Care sunt aceste afecţiuni şi cum le putem ameliora simptomele ne spune medicul Ruxandra Constantina.

Toamna este un anotimp de tranziție, care face trecerea de la cald la rece, caracterizat prin schimbări (uneori bruste) de temperatură şi presiune atmosferică, iar organismului nostru îi trebuie o perioadă de adaptare pentru a face faţă noilor condiții atmosferice.

"Acum este alergia la ambrozie care este foarte puternică şi greu de tratat. Persoanele mai sensibile prezintă o simptomatologie deosebit de puternică, de supărătoare și de multe ori greu de tratat. De aceea, de la primele semne este important să mergem la medicul alergolog și să luăm măsurile recomandate de către el.

Ne ajută şi remediile naturale. Adică, să încercăm să includem în rutina noastră zilnică un ceai de brusture, de trei frați pătați, de urzică. Sucul de spanac este la fel foarte benefic şi ne ajută în acest sezon de alergii. Totodată, să încercăm să mâncăm cât mai multe verdeţuri.

Persoanele cu ochii albaştri au o rezistenţă slabă a organismului. Aceştia au o predispoziţie spre alergii, hipersecreţie de mucus în general.

Simptome alergii de toamnă

nas înfundat;

nas care curge (rinoree apoasă);

strănuturi repetate;

mâncărime la nivel ocular, nazal, faringian;

lăcrimarea ochilor;

tuse uscată;

anxietate;

nervozitate;

insomnii;

dureri cap.

Mulți pacienți se prezintă la cabinet cu accentuarea simptomatologiei digestive, a hipersecreției gastrice, adică prezintă dureri, arsuri, balonări, senzație de greaţă. De multe ori, un sughiţ persistent poate să ne semnaleze o tulburare la nivel gastric şi atunci este bine să luăm un regim de curăţare.

Ne fac foarte bine supele, ciorbele şi ceaiurile. Ceaiul de lemn dulce, ceaiul de salcâm, ceaiul de pătlagină, cele gastrice băute înainte de masă pot diminua secreția gastrică acidă și e foarte important pentru că în perioada asta am venit toți din concedii petrecute în țară sau peste hotare, am mâncat peste măsură și am amestecat tot felul de alimente. Şi atunci ne-am perturbat flora intestinală și multe persoane s-au întors cu o constipație cronică sau din contră, un trazit intestinal mai accelerat.

Toate aceste probleme pot fi rezolvate prin reechilibrarea florei intestinale. Adică vom mânca lactate, kefir, iaurt, lapte bătut. Este perioada murăturilor. Murăturile în saramură sunt foarte bune. De partea cealaltă, cu toții știm că atunci când se răcește un pic, parcă ne dor articulațiile.

Afecţiunile care se pot agrava toamna

Bolile reumatice;

există persoane meteosensibile, care prezintă exacerbarea simptomelor (dureri, limitarea flexibilitatii articulatiilor) la schimbări de temperatură, presiune atmosferică, umezeală.

Simptomele bolilor reumatice

tumefierea articulaţiei;

roşeaţa, creşterea temperaturii locale;

deformare articulară;

dureri la nivelul unor fracturi, luxaţii mai vechi.

Modificările acestea de temperatură, de presiune, de umiditate, toate acționează ca un stimul asupra receptorilor de la nivelul articulațiilor și a terminațiilor nervoase. La diferenţe mari de temperatura este normal ca și articulațiile să înceapă să doară.

Dacă articulația se umflă şi devine dureroasă putem încerca nişte antiinflamatoare, însă tot trebuie să ne prezentăm la medicul reumatolog, întrucât nu le putem lua pe perioade prea mari de timp.

Putem încerca şi nişte terapii naturiste cu plante cu acțiune antiinflamatorie. Există şi foarte multe plante care ajută în această perioadă. Vorbim de harpagophytum, boswellia, scoarţă de salcie. Le putem folosi în paralel cu administrarea de comprimate de magneziu pentru relaxare musculară.

Acupunctura ne ajută foarte mult în această perioadă. Ne ajută foarte mult unguentele cu tătăneasă, cu arnică, cu untul pământului. Prin urmare, terapiile administrate oral plus cele locale, ajută extrem de mult.

Ameliorarea bolilor reumatice toamna

antialgice;

antiinflamatorii ;

extract de gheara diavolului;

scoarţa sălcie;

creţuşcă;

frunze mesteacăn;

rădăcină lemn dulce;

masaje cu unguente naturale (arnică, gheara-diavolului, untul pământului, sunătoare, extract ardei iute, tătăneasă);

reflexoterapie;

terapie cu infraroşii, cromoterapie, acupunctura;

Temperaturile mari au creat o stare de oboseală, de astenie și de durere articulară. Este destul de greu să ne adaptăm acum la temperaturile acestea, de toamnă. Totodată, este şi mai puțină vitamină D care se absoarbe sub acțiunea razelor solare și plus nostalgia vacanței. Și atunci toți ne simțim mai nostalgici, mai melancolici. Asta este o stare trecătoare pe care de multe ori ne-o inducem noi înşine.

În acest caz, plantele adaptogene ne sunt de mare folos. Acestea ne ajută la scăderea nivelului de hormoni de stres. Totodată, acestea cresc nivelul serotoninei, dopaminei. Mai mult decât atât, ceaiuri de mentă, de ghimbir, de turmeric sunt energizante și tonice.

Totodată, produsele stupului sunt extraordinare. Să nu uităm de lăptișorul de matcă, care este un izvor natural de B-uri.

Când ai o stare permanentă de astenie, când îți pierzi interesul pentru activitățile cotidiene și pentru propria persoană sau simți că nu mai ai niciun țel în viață este foarte important să soliciţi ajutor de specialitate. Dacă durează mai mult de două-trei săptămâni e clar că trebuie să mergem la un specialist.

Magneziul ne ajută în general în aceste situaţii pentru că este un relaxant și muscular și al sistemului nervos. Ne ajută și dacă suntem mai nervoși, mai anxioşi.

Să încercăm să stăm mai mult cu noi înșine, cu familia, să ne oferim mici plăceri, să avem grijă mai mult de noi ca să ne pregătim pentru anotimpul rece.

Să mâncăm cât mai multe fructe proaspete de toamnă. Să nu uităm nici de cele pe care le putem face la cuptor. Mere cu scorţişoară, dovleac. Să știți că în perioada asta a toamnei ne sunt foarte benefice legumele și fructele colorate în culorile toamnei.

Cafeaua este un rău necesar atâta vreme cât bem cu măsură. Aroma cafelei de dimineață ne trezește doar că nu trebuie să exagerăm, pentru că această cafea ne oferă o energie pe moment, după care ați văzut că se epuizează. Putem să bem şi ceai verde, ceai negru, ceai de rozmarin care sunt energizante și care își păstrează efectul energizant și tonic pe o perioadă mai lungă de timp.

În ceea ce priveşte mişcarea, aceasta trebuie făcută în limita posibilităților, să nu forțăm, pentru că să știți că apar dureri și probleme articulare. Important este să facem această mişcare în natură. Eu cred că oricare dintre noi poate să meargă 20-30min/zi.

Persoanele care se știu cu alergii sezoniere ar trebui cu cel puțin o lună înainte să înceapă o terapie de sensibilizare recomandată de medicul alergolog sau cu terapii naturale, pentru că există foarte multe. De exemplu, cu extractul de coacăz negru, care este un antialergic natural.", a mai spus medicul.

Așadar, avem nevoie de aer pur, de plimbări în parcuri, grădini, păduri. Avem nevoie de o alimentație care să ne ajute la detoxifierea organismului și la vita, minizarea lui, pregătindu-l pentru perioada anotimpului rece care va veni cu infecții respiratorii, cu mâncare mai calorică și cu mai puțină mișcare.

Cum prevenim astenia de toamnă