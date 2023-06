Bolile ni se citesc pe față: diagnosticul afecțiunilor prin trăsăturile chipului

Pungile de sub ochi ar putea indica o funcționare deficitară a rinichilor. Acesta este doar unul dintre principiile metodei chinezesti de diagnosticare a diverselor boli prin analizarea trăsăturilor faciale. Simplificat: bolile ni se citesc pe față și dezbatem acest subiect cu medicul Ruxandra Constantina.

Sursa foto: Unsplash.com

"Chipul unui pacient este cartea de vizită a acestuia. După trăsăturile chipului îţi poţi da seama de ce boli suferim.

Un medic specialist îşi dă seama de la modul în care pacientul se aşează pe scaun, până la cum vorbeşte.

Din momentul în care ne uităm în oglindă și vedem că ceva nu este în regulă, tragem semnalul de alarmă. Important este să nu ne punem singuri diagnosticul căutând pe internet.

Trebuie să ne prezentăm în cabinetul unui medic pentru a primi acest diagnostic corect.", a spus medicul Ruxandra Constantina, miercuri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

Semne ale feței care indică boală

tenul îngălbenit: splina/stomacul funcţionează lent

tenul gri: probleme renale

spațiul încreţit dintre sprâncene: afecţiuni ale sistemului limfatic

sprâncene vascularizate: sistem nervos hiperactiv

paloarea chipului: afecţiuni pulmonare

pungi sub ochi: rinichi inflamaţi

buze înnegrite: disfuncţii renale/ale splinei

alunite negre între buze şi nas: nivel ridicat de toxine în corp

fața în nuanţa verzuie: probleme hepatice

În ceea ce priveşte trăsăturile chipului, de exemplu, dacă avem tenul şi buzele palide atunci asta indică un somn necorespunzător sau anemie, prin deficitul de fier.

Totodată, cearcănele asociate de multe ori cu pungile sub ochi pot semnala o slabă funcționare a rinichilor care nu elimină așa cum trebuie apa și toxinele în exces.

E clar că are un stil de viață nesănătos, dar poate fi și foarte stresat. Acea persoană are şi un deficit de vitamină C și de colagen, cum se întâmplă în cazul fumătorilor, la care vitamina C este distrusă.

Culoarea/apectul pielii

palidă: anemie

vineție: oxigenare slabă

înroșirea pielii feței: problemele sistemului cardiovascular

roșeață excesivă: supraincalzire, alergie, eczeme, rosacee, lupus

tentă gălbuie/verzuie: probleme ficat/vezica biliară

piele/buze uscate: deshidratare, hipotiroidie, diabet

cearcane: deshidratare, mancare prea sărată, lipsa somnului, dereglari în functionarea rinichilor, alergii, intoleranță alimentară

pungile de sub ochi: drenaj limfatic insuficient, probleme rinichi/inimă, diabet, hipotiroidism

mâncărimi la nivelul pielii, care nu dispar: stres ridicat

riduri premature: deficit de vitamina C, colagen, predispozitie spre osteoporoză

ridul vertical intre sprâncene: probleme la nivelul ficatului

riduri fine pe frunte: probleme digestie

riduri jurul gurii : fumat

asimetrie facială, colțul gurii căzut : AVC

Mai mult decât atât, mare atenţie în ceea ce priveşte apariţia ridurilor la femei. Acele riduri premature şi pronunţate. Acestea pot semnala şi o predispoziție spre osteoporoză. La nivelul frunței, ridurile în general pot să semnaleze diferite tulburări de digestie, constipație, o digestie dificilă.

Buzele

crăpate, uscate: deshidratare

candidoze bucale frecvente : imunitate scăzută, diabet zaharat

crăpături in coltul gurii (fisuri la nivelul limbii): deficit de B

buze și/sau unghii albe, vineții: boli pulmonare

vezicule dureroase : virus herpetic tip 1= herpes zoster

Urechea este alt indicator. Prin analiza lobului urechii ne putem da seama dacă suferim sau nu de o afecţiune cardiovasculară.

Ochii sunt oglinda sufletului nostru. Desigur, vedem în ochi dacă suntem triști sau bucuroși, dar și dacă avem anumite afecțiuni. De exemplu, dacă ni se schimbă culoarea ochilor, adică să apară acei ochi cu un aspect mai lăptos. Pot fi boli foarte grave, precum melanomul uveal, care este o formă rară de cancer sau neurofibromatoza.

Ochi

căprui: steatoză hepatica, gastrită, ATS, tromboze, boli reumatice

albaștri: sistem imun hiperactiv (alergii, astm, eczeme, dermatite), boli autoimune, retentie apă, endometrioză

verzi: boli ficat/pancreas, cataractă, depresie

schimbarea culorii ochilor: motiv de ingrijorare! (cataractă, neurofibromatoză, melanomul irisului)

roșii, cu mâncărimi: alergie la polen, infecții, oboseală, glaucom

atenție la vedere incetosata: cataractă, astigmatism, dezlipire retină

vase sparte: fragilitate capilară, ficat obosit

dilatarea sau micsorarea pupilei: semn afecțiune neurologică

spasme ale muşchilor pleoapei: stres, deficit de vit B, calciu, magneziu, potasiu

Pe scleră pot apărea diferite vase sparte care ne arată o fragilitate, o tendință spre alergii sau o circulație deficitară influențată și de proasta funcționare a ficatului.

La fel și buzele atunci când avem buzele crăpate sau mai uscate. Nu e vorba numai de faptul că suntem deshidratați și că nu e atât de multă apă, ci pot fi şi alergii la alimente sau produse cosmetice.

Vârful nasului se pare că este asociat cu probleme de digestie. Un nas umflat poate să fie legat de diferite afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune.

Nas

vârful roșu: gastrita

roșu, cu coșuri: inima

creșterea în volum: rosacee

pierderea mirosului: semn îmbătrânire

În ceea ce priveşte aluniţele de pe faţă, le putem examina singuri în sensul în care le urmărim evoluţia. Dacă îşi schimbă culoarea sau forma.

De exemplu, vârful limbii este asociat cu inima și cu stresul, cu anxietatea. După aceea, dacă avem depozite albicioase înseamnă o digestie deficitară. Dacă avem diferite pete albastre-verzui, înseamnă că ceva nu funcționează cu ficatul.

Dacă părul cade foarte mult sau unghiile se rup foarte repede, atunci poate fi vorba de o anemie și trebuie să vedem ce fel de anemie este, dar poate fi vorba și de un hipotiroidism.

În ceea ce priveşte pilozitatea, aceasta poate să apară în cazul menopauzei când apare acea predominanță a hormonilor masculini.

Pilozitate facială

la femei, exces păr pe bărbie, buza superioară: dezechilibre hormonale, menopauză

rărire: tulburari al glandei tiroide, anemie feriprivă

De multe ori, această pilozitate este singurul și primul semn care atrage atenția.", a mai spus medicul.

Diagnosticare a unor boli prin analiza trăsăturilor faciale este o metodă chinezească străveche care datează de circa 3.000 de ani. Primii care au asociat semnele de pe față cu diverse probleme de sănătate au fost călugării taoiști, iar constatările lor sunt folosite și astăzi în Orient, unde medicii identifică până la 70% din boli doar privind chipul pacienților.