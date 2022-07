Câte luni este sănătos să alăpteze mamele. De ce bebeluşii hrăniţi cu lapte praf sunt mai graşi | Dr. Pascu: "Alăptatul oferă o protecţie unică"

"Este foarte bine să alăptăm bebeluşii. Toate studiile arată că cu cât alăptăm mai mult, până în vârsta de 6 luni, cu atât avem multiple beneficii pentru sănătatea copilului.

Sănătos este ca mamele să reuşească să-şi alăpteze copiii până la vârsta de 12 luni.

Bineînţeles, că este foarte importantă prima perioadă, cea de 6 luni, atunci când mamele ar trebui să alăpteze exclusiv. Nu ar trebui să introducă laptele de origine animală.", a spus medicul endocrinolog Bogdan Pascu, joi, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3.

Pericolul alegerii laptelui de origine animală pentru bebeluşi

Prin sine, alăptatul şi conexiunea fătului cu mama, determină o protecţie pe care orice alt lapte, precum şi modul în care este administrat, nu o mai produce.

Bineînţeles, că această protecţie nu este o protecţie extinsă. Să ajung să spun că am ca un fel de scut pe care îl voi folosi toată viaţa pentru că eu am şase luni în care am fost alăptat de către mama.

Obezitatea este o boală cronică, progresivă şi recidivantă, aceasta este noua definiţie a obezităţii.

De ce bebeluşii hrăniţi cu lapte praf sunt mai graşi

Explicaţia poate fi şi din cantitatea de lapte pe care mamele o dau celor mici. Atunci când copilul este alăptat, acesta depune un efort susţinut de a extrage laptele matern.

Bineînţeles, că această cantitate diferă, precum şi compoziţia. Laptele matern are o compoziţie unică şi poate produce, prin sine, o protecţie asupra fătului.

Greutatea în exces duce la dezechilibre hormonale

Greutatea determină multiple dezechilibre hormonale. Sunt foarte multe patologii legate de greutatea crescută.

Primul lucru pe care îl depistăm la un copil este tensiunea arterială uşor crescută, dar pe lângă asta, sunt foarte multe patologii endocrinologice care apar din ce în ce mai frecvent, precum lipsa de dezvoltare a organelor sexuale la băiat sau apariţia părului în exces la fete.

Toate sunt în strânsă legătură cu obezitatea. De exemplu, şi acneea pe care o ratăm din consultul endocrinologic, pentru că ni se pare că este strict o problemă a dermatologului, aceasta este de foarte multe ori o cauză endocrinologică.

Factorul cheie prin care ne dăm seama dacă un copil este supraponderal sau nu

În viaţa bebeluşului avem nişte factori cheie de monitorizat, precum înălţimea şi greutatea.

Monitorizarea greutăţii şi a înălţimii de către medicul de familie sau cel pediatru este singura modalitate prin care se poate depista obezitatea. Nu există altă modalitate de depistare. Monitorizăm încă de la naştere.", a mai spus medicul endocrinolog.