De ce ţiuie urechile. Simptomele care trebuie să ne trimită de urgenţă la medic | Dr. Vodă: "Duce la anxietate şi insomnie"

"Poate să existe şi un ţiuit periculos. Dacă este într-o singură ureche, atunci acea ureche suferă, fie putem să avem o patologie de coloană cervicală, care face compresie pe arterele care duc sângele la creier.

Toate acestea se pot măsura într-un eco doppler cervical corect făcut. Putem să avem şi o patologie simplă. Putem avea o otită sau un dop de cerumen care înfundă şi astfel urechea ţiuie.

Cu toate acestea, mai există tot felul de patologii, precum anevrism, tulburări neurologice, dar majoritatea sunt bilaterale. Se trăieşte greu cu tinitus. Mulţi au această problemă de ani de zile", a spus medicul Ioana Vodă, marţi, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3.

Tinitusul duce la anxietate şi la insomnie

Este foarte greu să schimbi ceva. Creierul vede un bec aprins permanent pe scoarţa lui şi nu se mai poate concentra. Mulţi ajung să ia pastile de somn.

Când e cazul să mergem la ORL în caz că ne ţiuie o ureche

Dacă este un ţiuit rar, trecător, fluctuant, atunci sigur nu este din ureche. Doar dacă am o patologie de ureche, precum un dop. Dacă aş avea o problemă reală de ureche, aş avea acel ţiuit permanent.

Ne auzim vasele de sânge. Niciodată nu este foarte linişte în capul nostru. Trebuie să ne auzim şi vascularizaţia. Dacă la un moment dat, suntem atenţi şi persistă sunetul respectiv şi nu are nicio poziţie în care să se oprească, atunci trebuie să începem cu investigaţii la coloană cervicală, cu ecodoppler. Să fim atenţi şi la vârsta la care apare.

Dacă am fost la un concert şi am avut o traumă sonoră, fie am fost la o nuntă, atunci o noapte de repaus, nişte vitamine şi linişte, ajută.

Activităţile zilnice care duc la tinitus

În principiu, există activităţi zilnice care duc la tinitus, pentru că putem să avem o concomitenţă a unor factori. Sunt un hipertensiv, mai am şi colesterol şi vasele nu mai sunt ce au fost, mai am un flux teribil, deja am un zgomot în cap.

Dacă mai am şi o meserie de stomatolog şi stau în nişte poziţii în care nu am fost proiectat, şi atunci apar compresiile. Trebuie să facem o mişcare corectă a gâtului.

În ceea ce priveşte afectarea urechilor de către căşti, ei bine, adevărul este undeva la mijloc. Depinde dacă facem parte dintr-o familie în care au fost hipoacuzici, care aveau ţiuieli, ameţeli. Dacă peste acest teren genetic nu foarte puternic şi sănătos provocăm şi accentuăm sensibilitatea receptorilor respectivi, putem să ajungem mult mai devreme la probleme.

Cum se vindecă tinitusul

Putem să ne vindecăm de tinitus dacă îi găsim cauzele, dacă facem sport şi mâncăm sănătos. Dacă ne cunoaştem foarte bine şi înţelegem mecanismul şi înţelegem ce nu avem voie să facem, atunci este mult mai simplu să ne menţinem la nivelul la care suntem.

Un nerv scăzut nu-l putem reface decât prin protezare auditivă. Măştile ne-au încurcat foarte tare. Am găsit foarte mulţi oameni care de-o viaţă citeau pe buze. Odată cu purtarea măştilor nu au mai putut face asta. Au venit la testare şi am descoperit familii întregi de hipoacuzici", a mai spus medicul.