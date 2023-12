Rinoplastia, între moft și necesitate. În ce condiții putem face o astfel de intervenţie chirurgicală

Prin poziția sa în mijlocul feței, nasul este un element determinant al fizionomiei. Astfel că o distonanță cu celelalte elemente ale feței poate compromite imaginea de ansamblu. Aici ne ajută rinoplastia, intervenția chirurgicală prin care se corectează aspectul nasului, armonizându-l cu celelalte trăsături facial. Medicul Nico Ferariu ne explică ce este necesar să ştim despre această intervenţie.

Sursa foto: Getty Images

Medicul Nico Ferariu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate, în condiții vorbim despre o rinoplastie ca necesitate și nu neapărat ca moft.

"Trăim fenomenul zoomboom care a urmat post-pandemie"

"Vedem această modă pentru că trăim fenomenul zoomboom care a urmat post-pandemie, acolo unde foarte multă lume și-a văzut fața în cameră online în timpul ședințelor de acasă sau așa și atunci au realizat că nasul nu se vede cum suntem noi obișnuiți să vedem vedetele în filme și în special Hollywood, că de acolo vine acest trend și atunci foarte multă lume și-a dat seama că nu arată bine cu camera în prim-plan sau un semi-profil și cumva dacă e un lucru care ne deranjează foarte tare și avem nevoie să vorbim în public, să ne adresăm.

De exemplu, sunt doamne profesoare care au venit pentru rinoplastie pentru că știu că le văd copiii, le văd studenții și vorbesc în fiecare zi și cumva nu se simt confortabil cu aspectul nasului și sau doamne doctor care au apariții în public, merg la congrese și când își văd pe ecran fața din semi-profil, cumva nu mai pot vorbi de emoții pentru că nu le place cum arată nasul, deși poate în realitate ochiul uman nu percepe atât de bine cum percep camerele de luat vederi sau de fotografiat această proporție mai mare a nasului.

În general, chirurgia estetică se adresează oamenilor care sunt nemulțumiți cu aspectul lor în oglindă și care în fiecare zi sau de exemplu dacă în fiecare dimineață te deranjează aspectul pe care îl vezi în oglindă și îți modifici forma nasului cu degetul, sau te machezi în așa fel încât să pară mai subțire și lobulul, vârful nasului, să pară mai mic și mai sculptat, atunci da, este o situație în care te poți adresa unui chirurg de chirurgie plastică pentru o intervenție de rinoplastie", a precizat medicul Nico Ferariu, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate.

Deviaţia de sept

"Deviațiile de sept de obicei le operează chirurgul ORL şi pentru deviație de sept pentru cornete hipertrofiate, ne adresăm serviciului ORL. Dacă însă odată cu deviația de sept, atunci când noi ne dorim un nas drept, dar îl vrem mai mic, mai sculptat, mai mai elegant, mai frumos, atunci ne adresăm unui chirurg de chirurgie plastică care se adresează și aspectului estetic al nasului și în același timp operator îndreaptă și septul, a mai spus medicul Nico Ferariu.

În cât timp vedem rezultatul nasului

"Noi vedem niște modificări la nivelul nasului imediat cum se îndepărtează atelele, adică undeva la 7-10 zile postoperator.

Doar că după ce am dat atelele jos, nasul se umflă, face un edem și edemul acesta al nasului poate dura până la un an, iar unii scriitori de literatură medicală descriu chiar rezultat final al nasului la doi ani postoperator și trebuie să avem răbdare ca nasul să se desumfle. Trebuie să înțelegem că edemul de rădăcină a nasului între în zona dintre ochi este cel care se remite cel mai lent și uneori chiar la un an. încă avem acel edem.

Contează foarte mult ce face pacientul postoperator, pentru că în perioada de vindecare, dacă eu sunt obișnuită să dorm o parte, după ce mi se de voie, bineînțeles a doua a zi dimineață mă voi trezi cu nasul mai umflat pe partea pe care am dormit și o să mi se pară nasul asimetric.

La operațiile de rinoplastie trebuie răbdare, foarte multă răbdare și bineînțeles că toți pacienții spun la consult da, cum să nu am răbdare, stau liniștit ș.a.m.d. Şi imediat undeva la două săptămâni încep poze, telefoane, da, o să rămână așa, dar e umflat, dar nu e cam mare. Dar de ce o nară mi se pare mai rotundă ca cealaltă? Pentru că suntem într-un proces întreg de fibroză și de vindecare, proces care durează un an de zile, poate chiar doi ani", a mai precizat dr. Nico Ferariu, specialist chirurgie estetică.

Rinoplastia poate aduce așadar un dublu beneficiu estetic, pentru că poate îmbunătăți aspectul nasului și funcțional, pentru că poate corecta anumite vicii de structură cu impact asupra sănătății și confortului personal.