Dismorfia Zoom, tulburarea care ne afectează de la începutul pandemiei. ”Este o percepție alterată asupra modului în care arătăm”

”Are legătură cu mediile virtuale prin care s-a comunicat în ultimul an, din cauza pandemiei. Știm cu toții că, în ultimul an, munca de acasă a presupus, de fapt, comunicare prin intermediul camerelor video ale diferitelor dispozitive. În urma acestei activități online, s-a constatat chiar de un medic dermatolog care a și dat numele acestei tulburări de comportament, o creștere a cerințelor pentru consultații estetice, în cabinetele dermatologilor din Statele Unite, unde s-a efectuat acest studiu. Motivul pentru prezentarea acestor paciente la consultații, a fost, în proporție de peste 80%, modul în care ele se vedeau în cadrul comunicărilor online, video, pe platforme de tip Zoom și nu numai.

Este o dismorfie. Dismorfia este o tulburare de comportament definită în literatura de specialitate medicală, și înseamnă o percepție alterată asupra modului în care arătăm”, a povestit Adina Alexandru, la Antena 3.

”Sunt lucruri reale, care se întâmplă”

”Cu siguranță există un fond pe care unii dintre noi îl putem avea, sau nu. Sau chiar tulburări de tip depresie sau anxietate, care, în timpul pandemiei, au fost accentuate chiar și la persoane care înainte nu sufereau de astfel de probleme, au avut un cuvânt de spus inclusiv în această preocupare, uneori excesivă, pentru îmbunătățiri estetice la nivelul feței, sau nu numai, și la nivelul corpului.

Am avut tot felul de paciente, și chiar și eu am constatat această dismorfie Zoom și am avut paciente foarte sincere care mi-au relatat acest aspect. Sunt lucruri reale, care se întâmplă”, a mai povestit medicul.

Tinerele își doresc să arate ca în fotografiile prelucrate

Potrivit acestuia, o altă problemă, în special a tinerelor, constă în faptul că își doresc să arate ca în fotografiile pe care le văd pe internet și care sunt executate cu ajutorul diverselor filtre.

”Din păcate, aceasta este o altă realitate cu care ne confruntăm, în care a apărut această tendință de a copia, de a încerca să arătăm ca în acele imagini, și domnișoarele, din păcate, sunt la această vârstă ușor influențabilă în care își doresc să arate ca x sau ca y și fac excese.

Ce putem face pentru a combate aceste efecte negative?

Putem petrece mai puțin timp, chiar și când vorbim despre conferințele acestea online, pe camere. În momentul în care nu suntem în situația de a vorbi, putem închide camera, pentru a nu aveam imaginea noastră permanentă în fața ochilor. Pentru că știm că aceste camere ale calculatorului oferă o imagine distorsionată. Eu aș vrea să încurajez publicul și să spun că ceea ce vedem acolo nu este, de fapt, modul în care suntem percepuți de cei din jurul nostru”, a conchis medicul dermatolog, Adina Alexandru.

