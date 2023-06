Top beneficii pentru sănătate când donați sânge. Care este cea mai căutată grupă de sânge

Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a donatorului de sânge. Această sărbătoare este un gest de recunoştinţă faţă de cei care donează sânge în mod voluntar, dar şi un mod de a crește gradul de conștientizare asupra importanței donării de sânge şi un îndemn. Discutăm despre beneficiile donării de sânge alături de hematologul Alina Tănase.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Vorbim despre un gest mic, dar care într-adevăr face foarte mult bine. Donarea de sânge este dovedită a fi benefică pentru organismul donatorului. Sunt studii care spun că donarea de sânge reglează nivelul de fier în sânge.

Totodată, mai sunt studii care spun că donarea de sânge ajută la creşterea imunităţii şi chiar ne protejează de bolile cardiovasculare. Ardem peste 600 de calorii pentru a reface volumul de sânge, deci ajută cumva și la echilibrarea greutății.", a spus medicul Alina Tănase, miercuri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

Top beneficii pentru sănătate când donați sânge

investigații medicale gratuite

susținerea sănătății emoționale

menținerea sănătății cardiovasculare

gestionarea greutății

reducerea nivelului de fier în cazul pacientilor cu hemocromatoză

Pe de altă parte, aș spune că donatorii au acest beneficiu al unui consult medical gratuit, ale unor analize de sânge care pot descoperi niște boli de care nu știu, plus un status infecțios al fiecărui pacient dacă are o infecție de care nu știe.

Înainte de a dona sânge, trebuie să ştim că există nişte paşi pe care ar fi bine să-i respectăm. Trebuie să fim odihniţi, adică să avem 8 ore de somn şi ar trebui să ne hidratăm bine. Ar trebui să avem un mic dejun sănătos cu alimente sănătoase, cu fructe și legume și să evităm alimentele foarte grase sau foarte dulci. Să nu consumăm alcool cu 48 de ore înainte, este foarte important.

Donați sânge și veți putea salva o viață

din cantitatea de sânge donată o dată - salvarea vietilor a 3 pacienți

donarea de sânge este sigură/ușoară

nu se pot contracta SIDA/alte boli infecțioase în timpul donării

se utilizează un ac steril/de unică folosință

După ce am donat, putem merge la serviciu şi să avem o zi ca oricare alta. Cei 450 de ml donaţi de sânge se refac cam în 48 de ore, iar eritrocitele se refac cam în două luni. Trebuie să avem grijă doar să ne hidratăm mai bine, să mâncăm ceva după donare și să evităm eforturile fizice mari în ziua respectivă.

Recomandări după donarea de sânge

hidratați-vă corespunzător

evitati activitatea fizică intensă

păstrați bandajul pe braț 5 ore

consumați alimente bogate în fier

contactați centrul de donare dacă aveti febră/alte simptome specifice bolilor

Donatorii cu grupa de sânge 0, sunt donatori universali. Deci putem folosi sângele de grupa zero în orice situație, mai ales în urgențe. Și atunci sigur că un stoc de sânge de grupa zero este benefic.

Legea spune că putem să dona după 56 de zile de la ultima donare. Deci, putem face asta de cinci ori pe an.

Mulţi se tem că pot lua boli în momentul în care donează, dar nu se pune problema de aşa ceva. Nu există acest risc, fiindcă totul este manipulat cu instrumente sterile, cu materiale sanitare sterile, kitul este steril, este desfăcut în fața donatorului.

Mai mult decât atât, donatorii sunt testaţi pentru hepatite, HIV, sifilis, adică pentru infecțiile pe care am putea să le transmită prin sânge.

Nu putem dona dacă avem o hemoglobină mică, adică dacă suntem anemici. Totodată, nu putem dona dacă avem o boală cronică pentru care luăm tratament. De asemenea, nu pot dona femeile însărcinate sau cele care alăptează sau cele care se află în perioada ciclului menstrual.

Totodată, cei care îşi doresc să doneze, nu trebuie să aibă mai puţin de şase luni de la o intervenţie chirurgicală sau să fi avut vreun tatuaj făcut în urmă cu şase luni. Cei care îşi doresc să doneze nu pot avea mai puţin de 50 kg, acesta chiar este un criteriu de excludere.

Condiții de îndeplinit pentru a putea dona sânge

vârsta între 18 - 60 ani

greutate de cel puțin 50 kg

tensiunea arterială între 100 - 180 mmHg

fără relatii sexuale neprotejate în ultimele 12 luni

sa nu aveți dureri în gat, probleme cu stomacul, simptome asociate racelii

așteptați 24h dacă ați fost la stomatolog

fără tatuaje/piercing-uri de către persoane neatorizate în ultimele 6 luni

fără interventii chirurgicale în ultimele 6 luni

să nu fi avut vreodată un rezultat pozitiv pentru testul HIV

să nu vă fi injectat niciodată droguri

să nu sângerați excesiv în urma leziunilor

să nu fiți în perioada menstruației

să nu fi trecut mai puțin de 9 luni de la sarcină

să nu alăptați

Anul trecut am administrat în Institutul Clinic Fundeni peste 40.000 de produse de sânge, deci 40.000 de pacienți care au primit. Nevoia este extrem de mare și de aceea ne dorim să avem mai mulți donatori.", a mai spus medicul Alina Tănase.

Așadar, sângele este cel mai prețios dar pe care o persoană îl poate oferi unei alte persoane. Este darul vieții. Decizia de a dona sânge poate salva o viață sau chiar mai multe, după cum am spus, deoarece sângele poate fi separat în componentele sale, care pot fi folosite individual pentru trei pacienți cu afecțiuni diferite. În plus față de acest gest de generozitate, donarea de sânge vă poate aduce și alte beneficii importante despre care am discutat astăzi.

Cifre care contează când te gândești să donezi sânge