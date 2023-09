”Triunghiul periculos” care duce la multe boli cronice | Dr. Băila: "E ca un robinet care curge şi umple chiuveta"

Vicepreședinte Romanian Society of Lifestyle Medicine, Radu Băila, a vorbit în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, despre cât de important este stilul de viaţă, dar şi despre "triunghiul periculos" care duce la multe boli cronice.

"Ceea ce se întâmplă în România în ultimii 30-35 de ani este din cauza stilului de viață care s-a schimbat major. Au început să crească și să devină predominante bolile cronice în România.

Pot să vă spun că, în tinerețea mea, populaţia era mult mai apropiată de ceea ce înseamnă stilul de viață. Ceea ce se întâmplă în prezent în aceste Blue Zones, unde lumea trăiește atât de mult, este nu doar că trăieşte atât de mult, ci că trăieşte sănătos şi bine.

Este o noţiune pe care trebuie ca toată lumea să o înțeleagă, fiindcă practic degeaba trăiești mult dacă nu trăiești sănătos. Locuitorii din aceste zone Blue Zones se mișcă natural, lumea umblă mult, nu folosește mașina. Este important ca mişcarea să fie cât mai naturală. Este important ai un scop în viață, să-ți realizezi scopul și să obții ceea ce-ți dorești.

Trebuie să vorbim şi despre mâncare pentru că la noi, în România, se mănâncă destul de prost. În momentul de față avem destul de multe fast-food-uri. Lumea cumpără ce este mai ieftin. Se consumă foarte mult zahăr şi sare.

Specialiştii numesc asta triunghiul dracului. Triunghiul periculos este compus din sare, zahăr, grăsimi. Fiecare dintre noi trebuie să se educe în acest sens şi să înţeleagă că, de fapt, sănătatea noastră nu este strict legată de partea medicală.

Ceea ce facem zi cu zi, unde trăim, care este starea voastră economică, toate acestea nu formează altceva decât un tot unitar. Speranţa de viaţă în România este penultima speranţă de viaţă ca şi longevitate, înaintea Bulgariei.

Toate bolile au la bază o componentă a stilului de viaţă. De aceea, prevenţia este extrem de importantă. Gândiţi-vă la o chiuvetă care are un robinet, iar acel robinet curge şi umple chiuveta, iar apa curge pe parchet. În cele din urmă, luăm o cârpă şi ştergem pe jos, dar cel mai bine ar fi prevenim scurgerea de apă.

În cadrul Congresului Naţional Medicina Stilului de Viaţă am reuşit să aducem peste 35 dintre titanii acestei specializări. O să avem posibilitatea să oferim credite pentru medici, pentru cei care participă. Am obţinut deja 18 credite pentru medicii români. De menţionat este că toată lumea este invitată la acest congres.", a spus vicepresedinte Romanian Society of Lifestyle Medicine Radu Băila.

Într-o lume în continuă schimbare, unde sănătatea și stilul de viață devin piloni centrali ai existenței noastre, Romanian Society of Lifestyle Medicine, în parteneriat cu senatul științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, organizează cel de-al 2-lea congres național cu participare internațională de medicina stilului de viață, congres la care puteți participa și dumneavoastră.