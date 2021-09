Vaccinarea anti-COVID în cazul bolnavilor de cancer. Dr. Gică: "Nu există efecte adverse ale vaccinării specifice oncologicilor"

"Bolnavii de cancer, indiferent de tipul de cancer pe care îl au, ar fi principalii beneficiari în urma vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2. De ce? Pentru că reprezintă o populație cu risc crescut de a manifesta forme severe, chiar letale.

Indiferent de este vorba de cancer de col sau overe, efectul pe care vaccinul îl are asupra organismului este același ca la pacientul care nu are această boală. Organismul slăbit, cel care are cancer este vulnerabil în faţa acestui virus.

De asemenea, multiplele tratamente la care pacientul cu această boală trebuie să de supună. El trebuie să intre în contact cu mulţi medici, să meargă prin spitale, deci are un risc de infectare foarte crescut", a spus dr. Nicolae Gică, miercuri, în cadrul emisiunii Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea, de la Antena 3.

Vaccinul anti-COVID nerecomandat în timpul tratamentului de chimioterapie

"Aici este o întreagă discuție. În timpul radioterapiei pacienți pot efectua vaccinarea, dacă vorbim de chimioterapie sau de alte tratament, imunoterapie care influențează și care afectează funcția sistemului imun care pot determina o imunodepresie a organismului, atunci vaccinarea poate să nu aibă efectul dorit.

Administrarea vaccinului la un pacient care are un sistem imun compromis și care practic face ca acei anticorpi să nu se dezvolte. Atunci, într-adevăr, vaccinarea poate să nu aibă un efect, la fel ca la povestea generală. Efectul formării antivaccinare să fie foarte redus sau aproape inexistent.

În această situație, la pacienții imuno deprimați, în timpul tratamentului de chimioterapie, se poate aștepta până la terminarea tratamentului sau între cure. Fie, atunci când limfocitele ajung la un nivel normal", a mai spus medicul ginecolog.

