Cum ne putem vindeca de demenţă. Dr. Frăsineanu: "Excesele la tinereţe se plătesc scump la bătrâneţe"

"Demenţa nu este doar o boala a vârstnicilor. Aceasta este un tablou clinic final a unei suferinţe a creierului de cauze multiple.

Este un tablou clinic prin scăderea atenţiei, memoriei, scăderea concentrării sau capacităţii de esenţializare, de a folosi obiecte, pierderea limbajului, lipsa de înţelegere.

Acestea sunt procese corticale de nivel superior care se pierd. Unele mai mult, altele mai puţin", a spus medicul Arman Frăsineanu, luni, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3.

Cauzele demenţei

"Cauzele sunt multiple. Avem boli neurodegenerative, unde nu ştim cu exactitate care este cauza. Există unele cauze decelabile, de pildă accidentele vasculare multiple, alcoolul.

Cu ce poate fi confundată demenţa

De pildă, un individ care are deficit de vitamina B12, are un tablou de demenţă şi e curabil. Un individ cu hipotiroidie are un tablou de demenţă şi este la fel, curabil.

Factorii de risc ai demenţei

Factorii de risc pentru demenţă sunt hipertensiunea la vârstă medie, desigur, netratată. Obezitatea la vârstă medie. Vârstă medie înseamnă 40, 50 de ani.

Diabetul este un factor de risc pentru demenţă vasculară. Fumatul este un factor de risc pentru toate tipurile de demenţă.

Să avem grijă la dietă şi să facem mişcare. Sedentarismul şi izolarea socială reprezintă un factor de risc. Cel mai important este rezerva cognitivă. Cu alte cuvinte, nivelul de instruire şi de preocupare intelectuală a individului.

S-a constatat că indivizii cu un nivel ridicat de instruire sunt protejaţi de apariţia demenţei. Chiar dacă a apărut în cazul acestora boala Alzheimer aceasta a fost de intensitatea mai mică şi mult timp a stat în stadii uşoare.

În cazul indivizilor cu nivel de instruire scăzut, care s-a limitat la nişte provocări elementare, demenţele au luat un curs foarte rapid.

Matematicienii sunt cei care au cel mai mic procent de demenţă. De multe ori, ne sfătuim pacienţii să facă temele cu nepoţii.

În ce condiţii ne putem vindeca de demenţe

Cu excepţia câtorva cauze curabile, unde sunt nişte constante biologice, din păcate nu avem vindecare.

Tratamentele sunt specifice fiecărui tip de demenţă. Avem tratamente pentru partea de halucinaţii, de agitaţie. În general, medicamentele psihiatrice atunci când se aplică acestor pacienţi, agravează procesul neurodegenerativ.

Familia sau îngrijitorii suferă cel mai mult. Un pacient alcoolic perturbă viaţa a 30 de persoane, la fel şi cel cu demenţă.

Tinerii nu îşi pun această probleme. Din păcate, excesele la tinereţe se plătesc târziu foarte scump", a mai spus neurologul.