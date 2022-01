Afaceriștii discreți care au dat lovitura în pandemie în numele COVID-19

Deși nu-i regăsim prin paginile tabloidelor, aceștia au relații în medii de mare influență și noroc la contracte pe bani publici.

Numele lui Vasile Sebastian Albulescu nu are prea mare rezonanță. Afacerile sale, însă, da. Este un prosper întreprinzător din Banat pe care îl regăsim acționar în mai multe firme extrem de interesante, printre care și Revicond Canaltech SRL, cea care, la un moment dat, la vremuri de restriște, i-a oferit un loc de muncă la distanță chiar actualului premier, Ludovic Orban.

Fostul angajator al lui Ludovic Orban - contract cu Transgaz de 4.587.035,37 lei fără TVA

Acum 2 ani a ieșit mare scandal fiindcă, pe de o parte, toată lumea s-a întrebat cum face Ludovic Orban să și presteze pentru firma care nu avea sediul în București și, pe de altă parte, fiindcă presa a dezvăluit că aceasta avea mare lipici la contracte cu statul. Iar Ludovic Orban nu a fost deloc dispus să lămurească problema. Ba chiar dimpotrivă. A plecat enervat din conferința de presă când s-a ajuns la acest subiect.

"Nu va dau niciun raspuns la intrebare. Este dreptul meu legal sa am un venit si sa imi castig existenta. Subiectul acestei conferinte de presa este altul. Este dreptul dumneavoastra sa intrebati si al meu sa nu raspund, in afara de ce v-am spus. Nu am probleme de legalitate sau moralitate pe aceasta tema", spunea Ludovic Orban chestionat de jurnaliști

Vremea a trecut, Ludovic Orban a ajuns premier iar firma respectivă este în continuare foarte calificată la contracte legate de stat. Albulescu este acum acționar în companie prin intermediul altei firme pe care o deține. Numai în stare de urgență, Revicond s-a calificat la un contract prin atribuire directă de peste 4,5 milioane de lei fără TVA, adică peste 1 milion de euro, de la Transgaz Mediaș, pentru lucrări de subtraversare a canalului Dâmbovița cu o conductă de gaze în zona Bălăceanca.

Dovadă stă anunțul de atribuire de pe Sistemul Informatic al Achizițiilor Publice, din data de 11 mai 2020, adică pe ultima sută de metri a stării de urgență. În paralel, Vasile Sebastian Albulescu, care este prieten și cu fostul premier, Sorin Grindeanu, actual președinte al ANCOM, a obținut printr-o altă firmă, Formin SA Caransebeș, pe 26 mai 2020, un contract de întreținere a fântânilor arteziene din Timișoara contractate în plină stare de urgență de Primăria din Timișoara și primarul liberal, Nicolae Robu, după cum au dezvăluit jurnaliștii de la Jurnalul. Un contract atribuit tot prin procedură simplificată, compania Formin fiind și singura care s-a înscris și care, de altfel, are un contract-cadru cu Primăria Timișoarei încă de anul trecut, în valoare și acesta de vreo 3,9 milioane de lei fără TVA.

Starea de urgență a debutat cu scandalul achiziției dubioase de măști de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate al Ministerului de Finanțe printr-o firmă dubioasă deținătoare a unei cârciumi în comuna Călugăreni, din județul Giurgiu, administrată de o doamnă cu meseria de bucătăreasă.

Un contract de 12 milioane de euro care a intrat în derulare chiar și după scandal și de care nu s-a mai auzit nimic, nici măcar vreo concluzie a anchetei anunțate de Ludovic Orban în urmă cu peste 2 luni și jumătate. S-a dovedit că firma era doar un paravan pentru compania Sanimed International Impex S.R.L., despre care s-a aflat că, în perioada 2013-2019, a beneficiat de nu mai puțin de 16.290 de contracte de achiziții publice, în valoare totală de circa 85,5 milioane de lei, adică aproape 19 milioane de euro.

Afaceristul din spatele Sanimed, Robertino Cătălin Hideg, a recunoscut legătura cu firma bucătăresei și faptul că a recurs la această manevră fiindcă firma sa nu se califica pentru obținerea contractului din cauză că avea datorii neplătite la stat.

"Din păcate, din cauză că în ianuarie și februarie firma Sanimed - care a vândut foarte multă marfă către spitale românești - datorită faptului că nu a încasat foarte mulți bani, nu am putut să îmi plătesc în luna februarie, pe 25 februarie, nu am reușit să plătesc toate datoriile la TVA. Nu fac parte din niciun partid nu am legătură cu nimeni, nu cunosc pe nimeni... nu că nu cunosc pe nimeni dar cunosc foarte multă lume, dar nu poți să spui că Hideg sau Sanimed este o firmă pe care faci pipi pe ea când vrei tu la colțul străzii... Pentru că sunt singura firmă din România cu care se recoltează probele din gât sau din nas pentru COVID. Bățul ăla și cu mediul în care se transportă este făcut de mine, de firma mea de c**** în care am investit 20 de ani de muncă ", spunea Robertino Cătălin Hideg.

Explicații care vin în contextul în care Dan Andronic a scris că Robertino Cătălin Hideg este un sponsor PNL din Giurgiu și că s-ar fi asociat pentru această afacere cu celebrii Nelu Iordache, patronul Romstrade implicat în dosarul Transalpina, contract semnat de Ludovic Orban pe vremea când era ministru al Transporturilor, și cu Cristian Burci, celebrul mogul denumit “baby broker”, într-o anchetă 60 minutes a postului american PBS, despre adopțiile dubioase din anii 90. Burci a negat orice legătură cu acest contract și a zis că doar îl cunoaște pe Hideg, pentru ca apoi, surpriză, să se afle că amândoi au plecat în Emiratele Arabe, la Abu Dhabi!! Au plecat în plină stare de urgență și în plin scandal izbucnit în presă în legătură cu contractul de 12 milioane de euro pentru măști.

Cătălin Hideg a făcut o fabrică în Emirate de bețișoare pentru recoltarea probelor pentru testele PCR pentru detectarea COVID 19, afacere în care sunt implicați și Cristian Burci și o companie de stat din Emirate. O afacere și un scandal cu dedesubturi mult mai profunde și care poartă semnele unui război nevăzut dar aprig în interiorul sistemului, judecând după cum s-au îngrămădit la dat detalii unele site-uri care ne-au obișnuit să rostogolească agenda unei anumiți părți a sistemului.

Cu studii la Academia SRI și recunoscut ca fiind mason, scandalul măștilor luate de ONAC de la Hideg prin firma-paravan a fost urmat de replica unor dezvăluiri privind achizițiile făcute de UNIFARM, compania de stat asociată cu ministrul Sănătății, dezvăluiri generatoare, de această dată, de dosare penale la DNA. Așadar, multe zeci de milioane la mijloc și multe interese… cu epoleți, spun unii… De altfel, și Cătălin Hideg a acuzat, în același interviu, interese uriașe în zona de sănătate, inclusiv din partea unor oameni din servicii.

Dorinel Romeo Șaguna este un alt întreprinzător ale cărui afaceri n-au stat pe loc în timp de pandemie. Nu este un afacerist amator de tabloide dar pe care statul se bazează. Are mai multe firme, într-una dintre ele fiind asociat cu fratele său, Stere Șaguna, domiciliat în Germania, în Landshut pe strada… Johannis. Ni s-a părut amuzantă situația… În stare de urgență, firma lui Romeo Șaguna s-a numărat printre cele 17 norocoase care s-au calificat la finanțare pe fonduri europene prin programul POR 2014-2020, semnate personal de ministrul Ion Ștefan, zis Grindă.

Firma lui Șaguna, Adirom Activ Construct SRL, a prins un contract de peste 6,4 milioane de lei pentru creșterea competitivității, după cum a dezvăluit Jurnalul. Imediat după instalarea stării de alertă, pe 19 mai, aceeași firmă a mai prins un contract și cu Administrația Prezidențială, pentru construcția unei parcări ecologice la Palatul Cotroceni. O parcare cu 135 de locuri care trebuie să se integreze în peisajul parcului Palatului Cotroceni, despre care știm deja că are inclusiv un iaz cu pești și în care Președintele obișnuiește să iasă, în ultimul timp, pentru a înregistra unele declarații.

De asemenea, este de notorietate că lui Klaus Iohannis îi plac grădinile și că s-au făcut mai multe lucrări de amenajări peisagistice, în timpul mandatelor sale, la mai toate reședințele pe care le folosește, inclusiv la vila Lac și la cea de la Neptun. Acolo a fost vorba despre terenuri de tenis, la Palatul Cotroceni încă nu se construiește așa ceva dar, cine știe?!... Deocamdată s-a atribuit acest contract, în valoare de aproape 1 milion de lei, pentru o parcare ecologică ocazională, după cum este specificat clar în caietul de sarcini, integrată în peisaj iar pământul escavat trebuie redistribuit tot în interiorul și pe suprafața Parcului Cotroceni.

Tot caietul de sarcini mai explică faptul că, fiind o parcare ce va urma să fie folosită ocazional, aspectul acesteia trebuie să fie de suprafață înierbată, pentru a nu avea un aspect vizual contrastant cu restul parcului. Lucrările trebuie terminate în vara asta, în termen de 60 de zile, și să fie garantate timp de 5 ani. Probabil Președintele se pregătește de primit ceva oaspeți la Palatul Cotroceni în vara asta iar parcările existente sunt insuficiente, de a fost așa urgență.

Oricum, nu ne îndoim că beneficiarii vor fi mulțumiți de calitatea execuției, firma fiind deja testată de SRI printr-un contract încheiat în octombrie 2019, imediat după instalarea Guvernului Orban, pentru asfaltarea unei platforme în cadrul UM 0461 București, dar și de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ANIF, în 15 contracte încheiate în ultimii 2 ani. Oricum, e clar că nu toată economia s-a oprit în loc în timpul pandemiei iar statul, iată, n-a stat total cu mâinile în sân și a contribuit la bună-starea unor afaceriști, desigur după nevoi…