Alimentul pe care să nu-l consumi niciodată. Prof. Univ. Dr. Alexandru Vlad Ciurea explică

Sunt numeroase alimente care fac extrem de mult rău creierului, a explicat neurochirurgul Vlad Ciurea la Antena 3 CNN.

Zahărul este pe primul loc. E alimentul pe care nu ar trebui să-l consumi niciodată!

Medicul Vlad Ciurea spune că a folosit ani de zile zahăr şi l-a eliminat treptat. Acesta spune că în general foloseşte miere şi îşi ia aportul de zahăr din fructe.

"Toate aceste glucide în formă excesivă nu fac bine celulei nervoase", a avertizat Vlad Ciurea, adăugând că şi sarea excesivă dăunează.

Aerul poluat face rău total, la fel şi toate alimentele grase şi toate tocăturile fac mult rău creierului.

"Toate tocăturile, eu vorbesc de creier nu de burtică, burtica e foarte fericită, toate tocăturile fac rău. Toți cârnații ăia grași și așa mai departe. Toate sarmalele chiar. (...) Tot sângele se duce în abdomen, acolo începe o digestie grea de tot", a mai spus Alexandru Vlad Ciurea, luni seară, la Sinteza Zilei.

Alexandru Vlad Ciurea, specialist în Neurologie, spune că s-a luptat cu depresia în urmă cu câţiva ani.

Întrebat cum a jonglat atunci cu optimismul de acum, Vlad Ciurea spune că s-a autoeducat.

"M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate. Trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies!

Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem.

Și munca m-a scos. Munca m-a scos din impas", a dezvăluit Vlad Ciurea, recent, la Antena 3 CNN.