Andreea Moldovan, secretarul de stat în Ministerul Sănătății: Ordinul nu este mai dur, este mai obiectiv

În ediţia de marţi seara a emisiunii "Sinteza Zilei", realizată de Mihai Gâdea la Antena 3, a fost prezentat un fragment dintr-o discuție la care au participat, secretarul de stat Andreea Moldovan şi mai mulți jurnalişti, referitoare la un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI.

"Am avut discuţii la Ministerul Sănătăţii cu reprezentaţi ai Institutului Naţional de Sănătate Publică şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, au fost două zile de discuţii şi chiar s-a comentant în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuţiilor în Comitetul Tehnico-Ştiinţific. Toţi participanţii au avut ocazia să îşi exprime punctul de vedere. S-a votat şi s-a acceptat această formă finală (...) Ce aş vrea să subliniez este că acest ordin se referă şi la zonele metropolitane," a precizat Andreea Moldovan.

Potrivit acesteia, Bucureștiul este de carantinat luând în calcul și vechea grilă de analiză a indicației de carantină.

„Aceste criterii au fost discutate în comitetul tehnico-științific, un comitet interministerial de analiză și decizie”, a spus Moldovan, care a precizat că nu a vorbit cu premierul pe tema ordinului.

Documentul introduce un punctaj pe baza unei grile. Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori pot intra în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu, respectiv rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori.

Premierul Florin Cîțu nu și-a dat acordul pentru ordinul criteriilor privind carantinarea - surse

Premierul Florin Cîțu nu și-a dat acordul pe ordinul de ministru al Sănătății care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI, afirmă surse guvernamentale.

