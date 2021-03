AUR va contesta în instanță măsurile de carantină. Simion: "Sunt aberante. Românii s-au săturat"

"Avem pârghii parlamentare, o să apelăm la Avocatul Poporului pentru a face demersuri la Curtea Constituțională în caz că vor apărea noi proiecte de lege, o să acționăm în contencios administrativ hotărârile luate la nivel local, pe București, care pare că stă în gât unor și altor că nu este închis.

Nu ai cum să carantinezi o metropolă precum București. După cum înăsprirea amenzilor, dublarea controalelor, închiderea afacerilor, oprirea copiilor de a merge la școală, închiderea creșelor, sunt măsuri aberante care trebuie contestate", a declarat președintele AUR la Sinteza zilei.

George Simion a declarat la Sinteza zilei că membrii AUR au luat legătura cu avocații și urmează să realizeze toate demersurile pentru a opri restricțiile aplicate în România, în contextul pandemiei de COVID-19.

"Am luat legătura cu avocați apropiați nouă și vom face demersuri pe cale juridică în tribunale, pentru a opri aceste aberații. Românii s-au săturat de aceste restricții care nu dau niciun rezultat și par foarte absurde", a adăugat el, în platoul Antena 3.

Simion: Educația copiilor este un subiect esențial

"Dreptul la educație este un drept esențial (...) Vorbim de niște măsuri care nu au niciun rezultat. Nu e vorba de teoria conspirației, nu e vorba că nu crede lumea în virus (...) Aceste măsuri sunt aplicate de peste un an, nu am putut circula liberi noaptea, iată că virusul a continuat să se răspândească. Specialiștii spun că am avut peste patru milioane de români infectați, s-a raportat doar un milion"

"Educația copiilor este un subiect esențial (...) Nu este normal să închizi școlile în numele medicinei. Această pandemie poate continua încă 10 ani (...) Ce facem? 10 ani trăim în această realitate sau revenim la viața noastră normală? Nu am auzit de testări în România, din contră, acolo unde s-a testat, Timișoara, Cluj, au de suferit", a precizat liderul AUR.

