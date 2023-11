Preşedintele Casei de Pensii, anunţ în premieră: Cel mai mare beneficiu acordat prin noua lege a pensiilor

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat, în această seară, în premieră la Antena 3 CNN, care este cel mai mare beneficiu acordat prin noua lege a pensiilor.

Daniel Baciu, a spus în această seară, în direct, la Antena 3 CNN, că noua lege a pensiilor va elimina inechitățile din sistem.

"Această lege este o lege foarte bună pentru pensionarii actuali în plată. Cei aproximativ cinci milioane de pensionari, cât și pentru viitorii pensionari care vor accesa la o pensie din sistemul public de pensii. Cu noua formulă de calcul eliminăm inechitățile", a precizat acesta.

Totodată, șeful Casei de Pensii a explicat, în premieră, și care este cel mai mare beneficiu pe care îl poate aduce această nouă lege.

"Cea mai mare noutate a legii este că avem un număr de stabilitate, un număr de puncte de fidelitate care, de fapt, încurajează prelungirea vieții active. Acesta este cel mai mare beneficiu pe care îl acordăm prin această nouă lege a pensiilor și aici avem pe praguri, în funcție de numărul de ani realizați peste acest stagiu de cotizare de 25 de ani.

Avem 0,5 puncte între 25 și 30 de ani, 0,75 de puncte între 30 și 35, chiar un punct în plus pentru fiecare an în plus cotizat pentru stagiul de 35 de ani", a explicat Daniel Baciu.