Blestemul soţilor Ceauşescu. Ce au păţit militarii din plutonul de execuţie

Întrebat cum l-a afectat evenimentul din 25 decembrie 1989 când i-a împușcat pe soţii Ceauşescu, Ionel Boeru, colonel în rezervă, a dezvăluit că la scurt timp au urmat o serie de evenimente negative.

„Chiar am avut probleme, în sensul că a apărut invidia că am fost avansat de la gradul de căpitan la gradul de locotenent colonel. Eu mi-am văzut de carieră. Chiar am fost invitat de generalul Stănculescu să intru aghiotant la domnia sa şi am refuzat. I-am zis nu sunt eu făcut să stau la telefon, mă duc de unde am plecat.

Am avut probleme cu familia, cu soţia care la sfârșit s-a terminat cu divorţ. I-a fost frică să nu cumva copiii să pățească ceva şi avea dreptate.

S-a intrat la mine în casă unde locuiam. Copiii mergeau la grădiniță. Probleme au avut şi ceilalți. Au avut căderi psihice, dar şi-au revenit. După stresul post traumatic pe care îl ai la această misiune. Unul a făcut hepatită tip C. Tot cu generalul Stănculescu am rezolvat-o.

A dat telefon şi i-am trimis medicamente la Sibiu şi acum este bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Generalul Stănculescu şi ministrul Apărării au avut grijă de noi, în modul bun al cuvântului", a mai povestit Ionel Boeru, colonel în rezervă, la Sinteza Zilei de la Antena 3.

Ionel Boeru, colonel în rezervă, povestește cum au decurs evenimentele pe 25 decembrie 1989, respectiv ce ordine a primit când i s-a adus la cunoștință că face parte din plutonul de execuție a fostului cuplu prezidențial Elena și Nicolae Ceaușescu.

"Pe data de 22 luptătorii au plecat în oraş, în Bucureşti în Capitală să apere televiziunea, CC, hotel Bucureşti şi alte obiective. Menționez, unitatea de la Boteni în perioada 16-22 nu a primit nicio misiune în afara cazărmii. Pe data de 25 dimineața au fost adunate cadrele care mai erau în unitate. Am fost adunați la ora 9.00 dimineaţa şi comandantul unității a spus că pentru o misiune de grad 0 are nevoie de 8 voluntari.

Am aflat de misiune când am ajuns în cazarma de la Târgoviște. Acolo am aflat care era ţinta. Nouă ni s-a spus că este o misiune în Bucureşti, iar la adunarea pe care am avut-o cu generalul Stănculescu, în spatele stadionului Steaua, ni s-a spus că urmează să participăm la judecarea unor teroriști", a spus colonelul în rezervă Ionel Boeru.

„M-am oferit voluntar pentru că pe data de 23 decembrie la televiziune au fost împuscați mortal 8 militari, din care unul îmi era foarte bun prieten"

Întrebat de ce s-a oferit voluntar acesta a spus:

„Eu personal m-am oferit voluntar pentru că pe data de 23 decembrie la televiziune au fost împuscați mortal 8 militari, din care unul îmi era foarte bun prieten şi simțeam nevoia să ies din cazarmă.

Am mers pe stadionul de antrenament şi acolo ne-am întâlnit cu generalul Stănculescu care a venit cu două maşini cu completul de judecată şi de acolo am plecat la Târgoviște. Până să ajungem acolo a fost o problemă în elicopter care trebuie spusă. Colegul care mă ținea de centură mi-a spus că Măgureanu avea pistol asupra lui.

„Procesul a fost o formă de a justifica execuția de după"

La Târgoviște am aterizat în dispozitivul de luptă al bateriei de artilerie care se afla acolo. Am fost adunați toţi şi înainte de a ni se da misiunile am fost anunţaţi că suntem acolo pentru a sigura siguranţa procesului soților Ceaușescu.

Din cei 8 militari doar eu şi încă doi subofițeri am făcut parte din plutonul de execuție. Am fost anunţaţi de generalul Stănculescu că are nevoie de trei oameni foarte buni cu care să formeze acest pluton de execuție. Când a spus treaba asta 'cei mai buni' s-a uitat în ochii mei şi am înţeles că e clar trebuie să fiu şi eu, la care cei doi din spate s-au oferit şi ei. Ni s-a spus de execuție după ce s-a ales locul. A fost înainte de proces.

„Aveam ordin să îi execut în timpul procesului dacă încercau să se salveze, indiferent de victimele colaterale"

Procesul a fost o formă de a justifica execuția de după. Tot acolo ni s-a spus cum se va face execuția: se va trage de la șold, un încărcător plin foc automat. M-a şocat pentru că noi la vremea respectivă nu executam trageri de la șold. Apoi ni s-a spus să-i luam din transportor, eu nu știam că sunt acolo. Trebuia să îi iau pe rând să îi duc la vizita medicală, după care să îi duc în sala unde avea loc judecata. Ultimul ordin pe care l-am primit este că voi asista la proces şi voi asigura siguranţa în încăpere. În caz că se va încerca eliberarea acestora sau altceva de genul să-i execut, să îi împușc, inclusiv de victimele colaterale", a mai povestit colonelul în rezervă Ionel Boeru la Sinteza Zilei de la Antena 3.

