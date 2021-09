Cătălina Porumbel rupe tăcerea după ce s-a infectat cu COVID, deşi este vaccinată: "Povestea începe cu şcoala"

Cătălina Porumbel, realizator Antena 3, a povestit la Sinteza Zilei cum a descoperit că are COVID-19 după ce fiica ei a fost infectată la grădiniță.

„Povestea este simplă, începe cu şcoala. Catinca a fost două zile la grădiniță,după care a venit acasă cu o durere de gât, dar nimic care să pună probleme.

A doua zi s-a trezit cu nasul înfundat, nimic care să pună probleme. Catinca are patru ani, este în al doilea an de grădiniță, deci nu este prima dată când ajunge la grădiniță. Cealaltă fetița a mea are opt ani.

Catinca neavând febră, alte simptome în care să pună probleme m-am gândit că este o simplă răceală, nici măcar viroză pentru că și la viroză există episoade de febră.

Alarmă s-a dat când am fost anunțați pe grupul de părinți de la grădiniță că un copil a fost depistat pozitiv COVID. În momentul respectiv ne-am dus și am realizat testele PCR.

Şi aici surpriză. Catinca este pozitivă, eu sunt pozitivă, soțul meu este negativ și fetița mea Eva de opt ani este negativă. Suntem doi pozitivi și doi negativi", a spus Cătălina Porumbel.

„A luat virusul în 24 de ore. Nu a existat acea perioadă de incubație”

Referitor la evoluția bolii, aceasta a precizat că a mirat-o rapiditatea cu care fetița a contactat virusul prezentând simptome.

„După durerea de gât care a durat aproximativ o zi, s-a trezit cu nasul înfundat și cam atât. I-am administrat medicație în funcție de simptome, adică ceva ce administrez în mod obișnuit. A treia zi au apărut niște episoade de tuse semi productivă, dar foarte rare, adică a tuşit de trei, patru ori pe zi. Nimic care să ne atragă atenția.

Și mai este ceva foarte important. Noi știam despre această boală, cel puțin la copii, că ea debutează cu febră foarte mare. Grădinița unde este Catinca are termoscanere, încă de anul trecut.

Faptul că nu a făcut febră absolut deloc, iar rapiditatea cu care a luat. Practic l-a luat în 24 de ore acest virus care a produs simptome. Nu a existat acea perioadă de incubație de câteva zile, 3-7 zile în care să vină acest virus și să producă simptome.

Rapiditatea cu care l-a luat pe mine m-a mirat. Mă bucur că cea mare este bine și este negativă, deși fetele stau tot timpul împreună, se joacă împreună, mănâncă una după cealaltă, beau din același pahar șansele ca cea mare să ia erau destul de mari", a mai povestit Cătălina Porumbel.

