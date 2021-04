Consultare națională la Sinteza Zilei: Mihai Gâdea i-a întrebat pe români ce părere au despre evenimentele tragice din sănătate

Printre românii care au intrat în direct la Sinteză Zilei, s-a aflat și Viorica din Constanţa care a declarat că este puterile oricărui om de a înţelege.

Ea a întrebat şi de preşedintele Klaus Iohannis care în campaniile electorale este foarte activ şi acum când este ziua şi nenorocirea lipseşte.

"Eu cred că ar trebui să plece toţi cu preşedintele în frunte. Văd că vor să distrugă tot ce mai este inclusiv pe noi", a spus Viorica

Referitor la ordinul elaborat de Ministrul Sănătăţii prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI.

"Pe lângă aruncarea României în haos eu cred că ei mai au de aranjat nişte lucruri şi au nevoie ca oamenii să fie ascunşi în casă sau cu cât mai puţine posibilităţi să vedem ce fac ei. Aşa cum ne-au obişnuit cu chestii legale şi ilegale. Nu e nicio supriză pentru mine. Acesta este modul lor de a guverna.

Florin: "Cred că a vrut să îl umilească pe premier"

"Eu văd două variante una, cum spuse doamna că ar putea fi o distragere a atenției, dar pe de alta parte cred că a vrut efectiv să îl umilească pe premier. În momentul în care faci așa ceva fără ca premierul țării să aibă habar ai vrut să-l umileşti de față cu toată lumea, că ăsta a fost scopul principal.

Problema este că premierul nu mai are cum să se lase umilit, pentru că el este umilit zilnic. Trebuia să îl demită și nu poate, mai mult, nu ai cum să fii umilit.

În conferința de presă de aseară m-am uitat cruciș. Când toată țara aștepta o demisie, aștepta să vadă pe cineva tras răspundere și ieși să vorbești de cum funcționează TIR-ul.

A fost o bătaie de joc ce se întâmplat aseară. Am fost prima oară în viața mea de adult când am ieșit la protest. Eu așa ceva nu am crezut că o să prind pe parcursul vieții. Am ieșit pentru că nu este normal să minți, nu e normal să îți bați joc de un popor întreg, nu e normal să moară oamenii la ușa spitalelor, nu e normal să nu faci nimic să tai acolo cu tupeu cu disperare să ții de scaunul ală. Mă deranjează cel mai mult în afară că ne minte că ne ia de proști. Soluția lor la probleme e mereu PSD", a spus Florin din Slobozia.

Actrița Crina Cârcei: "Nu dau bani la artiști, nu dau bani la oameni, dar noi plătim mii de euro chirie pentru materilele neconforme”

„Nu îi interesează de poporul român. PNL vrea la putere şi USR face ce vrea. Mi-e milă de medici şi mi-e frică să merg la spital. Am fost şi mi s-au citit analizele pe hol", a spus actriţa.

Ion Dumitru, profesor: "Iohannis a dezbinat poporul. Dacă pleacă el pleacă toată trupa"

„Demisia întregului Guvern. Ei trebuie să plece. Uitați-vă la educaţie. Învățământul este distrus. Sănătatea o distruge acest bezmetic. Cum să nu ai studii şi să fii ministrul în Sănătate. Cui să îi dai lecții lui Rafila lui Cercel. Este impotent cognitiv", a spus profesorul Ion Dumitru din Piteşti

Daniela, profesor: Demisia în masă a guvernului. Acest Guvern nu slujeşte poporul ci alte interese

"Cred că în momentul de faţă ar trebui să existe o demisie în masă a guvernului. Dopă părerea mea este un guvern nelegitim. Nu este așezat în fruntea acestei ţări datorită alegerilor. Iohannis i-a vrut şi este un guvern incompetent care duce țara în haos, un guvern care nu slujește poporul, un guvern care slujește altor interese. Cel mai mult mă deranjează atitudinea pe care ei o au faţă de poporul acesta. Această indiferență, acestă lipsă de empatie, această încercare de a fi deasupra a tot şi a toate în ciuda faptului că nu au competențe că nu pot face", a spus Daniela, profesoară din Turda.

Andreea, psiholog: "Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Toată lumea ar trebui să plece din conducerea țării”

„Ne purtăm ca şi când până acum un an eram nemuritori şi a venit COVID-ul şi acum ne omoară. Nu înțeleg de ce e rezonabil să moară un copil de cancer, dar nu e rezonabil să moară un bătrân de COVID. De ce e rezonabil să mori așteptând un transplant, dar nu e rezonabil să mori așteptând un pat la ATI. Există vaccin şi nu înțeleg oamenii care sunt acum la ATI care se presupune că au vulnerabilități. Dacă sunt acolo de ce nu sunt vaccinați. Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Toată lumea ar trebui să plece din conducerea țării începând cu Voiculescu, Moldovan şi Cîţu dacă nu Iohannis", A spus Andreea, psiholog, Baia Mare.

