Copiii lui Gabi Luncă, devastați de durere. Rebeca Onoriu: "Eu nici acum nu accept că mama nu mai e"

"Eu nici acum nu accept că mama nu mai e. Vă arăt telefonul meu, acum 25 de minute am sunat-o și nu o dată. O sun zilnic și am vorbit cu dânsa, la început vorbeam ok, simțeam suflul dânsei că nu mai e același.

Eu am crescut cu vocea mamei în telefon. Mie mi-au plecat părinții șase luni, în turnee, în America și trei luni pe litoral, iar restul de trei luni rămase pe an mergeau la nunți și botezuri.

Tot timpul, eu am crescut cu vocea lor în telefon. (...) Și cumva i-am simțit vocea, că nu mai e în putere, că nu mai e măicuța mea. Și tot timpul i-am cerut să lupte (...) Am știut că trebuie să lupt (...) Toți s-au rugat pentru sănătatea măicuței mele. (...) M-a sunat după o săptămână, trecuse pe o mască pe întreaga fața și mi-a spus < >, apoi mi-a închis", a mărturisit Rebeca Onoriu, la Antena 3. ,>

"Am vrut să ajung pacient în ATI ca să pot fi lângă măicuța mea"

Știind că boala i-ar fi putut afecta rând pe rând organele cântăreței, fiica ei Rebeca a mărturisit că și-ar fi dorit să fie donator, în cazul în care "măicuța" ei ar fi avut nevoie.

"Au mai fost telefoane, iar la ultima discuție am mințit-o și am remușcări. (...) Nu i-am cerut să mai trăiască mama 10 ani, am cerut o lună. Să fie mama acasă, să ne povestească, să nu fie singură (...) M-am oferit donator de organe, m-am gândit că vor ceda și rinichii, m-am gândit în primă fază la plămâni, dar v-am spus am fost dispusă să mă contaminez, să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea să o îngrijesc", a mai spus ea cu lacrimi în ochi.

Gabi Luncă, premoniție înainte să moară

Estera, una dintre fetele cântăreței a mărturisit că Gabi Luncă a avut o premoniție, chiar înainte să moară. Marea interpretă de muzică populară avea o vedenie, iar când a povestit-o fiicei sale, aceasta și-a dat seama că mama mei urma să plece în curând dintre noi.

"În ultima noapte în care măicuța mea a fost acasă (...) mi-a cerut să o las ca să se roage. În noaptea aceea am insistat să mă lase să stau la rugaciune (...) Mi-a spus că de câteva seri are o vedenie: o pădure de pomi desfrunziți, în zăpadă, în mijlocul cărora se face o alee cu un gard alb de o parte și de cealaltă. Ea s-a uitat și se întreba oare cine vine pe acea alee. Apoi mi-a zis că a văzut o poieniță de flori și era așa frumos. Draga de ea credea că sunt situații grele din viață pe care le va schimba Domnul în ceva bun. Eu știind boala de care suferă mi-am dat seama că este o premoniție și că Domnul o va scoate din lumea aceasta. (...) Mi-a spus că am făcut foarte bine că am dus-o la spital", a mărturisit Estera, la Sinteza zilei.

"Am apreciat atitudinea medicilor"

"La Matei Balș a stat 6 ore pe hol, fără să mănânce, fără să bea apă. I-au făcut evaluare, i-au dat un tratament (...) și trimisă acasă. Acasă i-am dat tratamentul vreme de patru zile: miercuri, joi vineri. Sâmbătă dimineața a făcut febră și a scăzut saturația de oxigen. (...) Când am dus-o la spital a stat încă patru ore pe holuri. Până a scăzut saturația la 88. A stat acolo, nu erau pacienți.

S-a scăpat cineva și i-a spus fiului meu că e Gabi Luncă și că ar fi presiunea prea mare să rămână în spital și atunci au invocat motivul că nu mai au locuri. (...) Am dus-o la Spitalul Județean Ilfov la recomandarea unor prieteni (...) Am apreciat atitudinea acestor medici și am să spun doar cuvinte de laudă pentru că nu au intubat-o. Era lucidă, cooperantă. Abia miercuri i-au făcut CT și ne-a spus că are afectare pulmonară peste 90%. (...) Ultima dată când am vorbit mi-a spus că am făcut bine că am adus-o la spital să nu o cer acasă", a mai povestit fiica artistei.

Estera își cere iertare

Fiica artistei i-a mărturisit Mirelei Voicu că și-ar cere iertare față de Gabi Luncă pentru nu i-a spus că are COVID-19, dar și pentru că nu a uzat niciodată de numelei pentru a benefica de părerea unor doctori renumiți.

"I-aș cere iertare că nu i-am spus că are COVID. I-aș cere iertare că am dus-o la spital și că am acceptat să mi-o dea doctorii acasă și nu am insistat să stea internată. I-aș cere iertare că nu am uzat de numele ei ca să ajung la doctori renumiți și să fac mai mult", a declarat ea, cu lacrimi în ochi, la Antena 3.

Timotei, nepotul care a cântat alături de bunica

Timotei este nepotul interpretei de muzică lăutărească și a mărturisit că de multe ori a cântat alături de Gabi Luncă, iar unul dintre regretele sale este că nu au interpretat mai mult împreună.

"Am fost foarte apropiat de bunica. Mi-am dat putere să fac față unui asemenea eveniment. (...) Bunica ne-a învățat numai la bine (...) De multe ori am cântat cu ea și acum îmi pare că nu am făcut-o mai mult sau poate că nu am insistat să mai cântăm", a povestit băiatul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal