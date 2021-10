Copil căzut într-o groapă a RADET, în Sectorul 1. A ajuns la spital cu arsuri de gradul 3

Copilul a căzut într-o groapă săpată pentru o conductă de apă caldă, după ce s-a jucat lângă bloc, alături de alți copii.

Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Secția 5 Poliție a fost sesizată că un copil a căzut într-o groapă săpată pentru a permite accesul la o conductă de apă caldă.

Copilul de 9 ani a fost transportat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” cu arsuri de gradul 3.

Timp de trei săptămâni, oamenii din Sectorul 1 al Capitalei au făcut sesizări peste sesizări, după ce s-a produs o avarie la o conductă cu apă fierbinte s-a spart.

Pe o suprafață de 10-15 metri, între blocuri, s-a format o mlaștină cu apă clocotită, care prezenta un real pericol pentru locuitorii din acea zonă.

Zona a fost împrejmuită cu un gard de către reprezentanți ai RADET, abia după ce s-a produs tragedia cu copilul de 9 ani, iar apa fierbinte a fost oprită.

”Sesizările au fost făcute și în scris, există și sesizări înregistrate pe site-ul RADET. Noi nu am știut cât de fierbinte e apa, doar am anunțat că este aici un loc în care iese la suprafață apă fierbinte și am ferit copiii să nu se joace acolo, neștiind despre ce este vorba, dar nu a venit nimeni, nu a fost împrejmuit până acum”, a declarat pentru Antena 3 Mihai Eremia, tatăl copilului.

