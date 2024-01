Șofer român, despre situaţia din Franța: ”Cel mai bine e să te oprești la control. Se pierde marfa, dar măcar rămâi sănătos”

Cosmin Vicențiu, un transportator român, a făcut dezvăluiri cutremurătoare, în direct la Antena 3 CNN. Tânărul avea cursă programată în Franța, însă a suspendat-o, din cauza situației care se întâmplă acolo.

În ultimele zile au avut loc mai multe episoade de vandalizări ale camioanelor de către protestatarii francezi.

Zeci de șoferi de TIR care transportau alimente au fost opriți în mijlocul mitingurilor și le-a fost descărcată marfa de către fermierii francezi. Printre aceștia se aflau și șoferi români, care au trăit clipe de groază.

Cosmin Vicențiu, un șofer român, avea cursă programată în Franța, însă a decis să o anuleze, din cauza împrejurărilor.

”Aveam o cursă pentru Franța, însă momentan am suspendat-o pentru că sunt străzile blocate, am văzut cazuri în care au distrus pur și simplu camioanele, le-au răsturnat în mijlocul autostrăzii, nu se riscă doar marfa, se riscă întreg camionul și viața șoferului”, a declarat Cosmin Vicențiu.

”Ei au o problemă cu marfa care vine din Spania și Italia”

Șoferul român a dezvăluit, în direct la Antena 3 CNN, că protestatarii și agricultorii francezi țintesc camioanele care provin, în special, din Spania și Italia, fiindcă acea marfă costă mult mai puțin, iar ei nu mai reușesc să acopere cheltuielile.

”Momentan sunt în Italia. Ultima cursă pe care am făcut-o eu în Franța a fost săptămâna trecută, cam de atunci a început nebunia. Eu unul nu am avut de suferit de pe urma manifestărilor, deoarece eu fac transport industrial și nu am alimente, nu transport marfă alimentară, pentru că protestatarii și agricultorii țintesc camioanele provenind în special din Spania și Italia, cele care transportă alimente și cisternele care transportă ulei, lapte, vin. Ei pe acest tip de transport sunt țintiți.

Da, am văzut momente când au scos marfa și au răsturnat-o și am primit un clip pe care mi l-a arătat cineva și era din cauza unui lituanian care nu a oprit la semnalele protestatarilor și, din păcate, l-au oprit puțin mai în față și nu a putut să treacă, cu tractorul l-au răsturnat, pur și simplu au răsturnat tot camionul și i-au dat foc.

Șoferul a scăpat cu viață.

Citește și: Şofer român, atacat de fermierii francezi: "Au pus un tractor în față, unul în spate, şi m-au oprit | Poliţia nu făcea nimic"

De aceea, cel mai bine e să te oprești la control și asta este, se pierde marfa, o aruncă, dar măcar rămâi sănătos.

Ei nu au nicio problemă cu șoferii români sau cu firmele de transport românești, ei au o problemă cu marfa care vine din Spania și Italia, pentru că acea marfă costă mult mai puțin și ei nu mai reușesc să acopere cheltuielile și din cauza protestează.

Problema nu e că doar distrug marfa, problema e că descarcă trei sferturi sau pe jumătate camionul, aruncă toată marfa în spate și o parte din ea o încarcă în alte camioane, adică o fură și pe restul o distrug”, a declarat Cosmin Vicențiu, în direct la Antena 3 CNN.