Cristian Piedone, față în față cu Mihai Gâdea, după sondajul care îl plasează pe primul loc la Primăria Capitalei: "Eu nu promit nimic"

Interviu exclusiv cu Cristian Popescu Piedone, la Antena 3 CNN, după ultimul sondaj care îl plasează pe primul loc la Primăria Capitalei.

Cristian Popescu Piedone a discutat cu privire la perspectiva sa asupra problemelor Bucureștiului și a posibilelor soluții.

Întrebat despre modul în care ar putea contribui la îmbunătățirea situației Bucureștiului, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a spus:

"În 30 de ani de campanie, acolo unde am participat, nu am pierdut nicio campanie și nu am promis.

Eu nu promit nimic. Singurul lucru pe care l-am promis în 30 de ani a fost să nu dezamăgesc, lucru care s-a văzut în Sector 4, în Sector 5.

Poluarea este într-adevăr un subiect care nu mai ține de sector, ține doar de primarul general sau termoficarea care nu ține de sector.

Am spus și în trecut, or fi șase sectoare, dar gândirea urbanistică trebuie gândită într-un singur sens.

Sunt șase viziuni de construcții și vedem acest haos în București.

Mai multe lucruri trebuie centralizate și alte lucruri trebuie să fie descentralizate.

Spre exemplu, autorizațiile de construire, pentru un București unitar, trebuie toate înmagazinate la proprietarul domeniului public și acela care poată să decidă infrastructura unui oraș", a spus Primarul Sectorului 5.

Întrebat dacă are o soluție pentru traficul din București, Cristian Piedone a spus:

"Trebuie luate măsuri. Traficul în București, trebuie o sistematizare clară și rapidă. Sunt studii de fezabilitate plătite cu bani mulți care stau și zac în sertarele primăriei Capitalei.

Au plătit studiile, planurile, dar nu le-au implementat. Eu știu de ce nu au făcut, dar nu e cazul să spun.

Eu nu pot să spun că o dată cu ajungerea mea la Primăria Capitalei o să zburați, o să fie wow. Cu siguranță voi fi implicat în acele probleme, este o ambiție personală, ce n-au putut ei să rezolv eu.

Avem probleme cu parcările. Nu mai ai cum să te dezvolți pe orizontală", a spus Cristian Popescu Piedone, la Antena 3 CNN.