Cristian Popescu Piedone, declarații exclusive despre candidatura la Primăria Capitalei: ”Am campanii la picior cât are Nicușor ani de viață”

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București, a declarat la Sinteza Zilei că nu crede în sondajul realizat la comanda lui Nicușor Dan, care arată cine ar câștiga alegerile din acest an pentru Primăria Capitalei, susținând că este un ”măr otrăvit”. Edilul spune că va merge până la capăt în lupta pentru aceste alegeri.

În urma unui sondaj realizat de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care arată că alegerile locale din acest an pentru Primăria Capitalei ar fi câștigate de Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, cel din urmă susține că nu crede în acest ”măr otrăvit”, în ciuda faptului că el este pe primul loc.

”Eu nu cred în sondajele astea otrăvite”

Totodată, edilul Sectorului 5 anunță că va candida la Primăria București, chiar dacă în competiție intră Nicușor Dan, Gabriela Firea și Sebastian Burduja.

Reamintim faptul că, Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a confirmat la Antena 3 CNN că, cel mai probabil, cele două partide vor avea candidați separați la Primăria București, și că prima opțiune a PSD pentru candidatura la Primăria București este Gabriela Firea.

”Sunt cu siguranță convins că intenția mea de a candida și a-i oferta pe cele două partide de a câștiga Bucureștiul e clară, i-am făcut să vadă și i-am băgat în ședință.

Am văzut sondajele apărute și nevăzute comandate de diverse, că așa este în tenis, mai e și de-o parte, și de o alta.

Sunt de 30 de ani în administrație, am campanii la picior cât are Nicușor ani de viață. În toate sondajele, cu siguranță și la liberali, și la social-democrați sunt pe primul loc. Pe mine nu mă încântă că sunt pe primul loc, eu sunt de formațiune de stânga, așa am fost crescut și chiar am fost crescut în acest partid social democrat.

Am plecat din acest partid datorită unei neînțelegeri și am intrat atunci, de peste 20 de ani, în partidul umanist.

Dar, în special, în sângele meu scrie social-democrat.

Ce vreau să vă spun e că eu nu cred în sondajele astea otrăvite. Am văzut cum să fii atât de nedus la biserică, să nu zic că nu ai voie acasă, să publici un sondaj în care tu, care l-ai comandat, să-ți pui contra-adversarul pe primul loc.

Ăsta e un măr otrăvit. Cum pot să cred eu că partidul aer, de care avem cu toții nevoie astăzi, în România, partidul verde, este la un procent mai în fața lui AUR.

Nu există 4% pentru AUR. Pentru mine sondajele nu există.

Cetățenii Bucureștiului vor alege de fiecare dată omul. Eu voi avea o problemă, în schimb, la Consiliul General. Raportat la alegerea mea ca primar general, cu siguranță nu voi avea majoritatea în Consiliul General, pentru că oamenii vor alege omul. Spre exemplu, astăzi, pe Cristian Popescu Piedone, care ia și pe stânga, și pe dreapta, dar și în sens giratoriu, de la toți și de la toată lumea”, a declarat Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, la Sinteza Zilei.