Dana Budeanu: "I-am scris lui Orban, i-am spus că oamenii nu mai pot"

Incertitudinele generate de pandemia de coronavirus au curprins tot mapomondul, însă felul în care mesajele au fost transmise de oficiali, au afectat o mulţime de oameni.

Frica a domnit la orice pas, iar oamenii au fost nevoiţi să stea închişi în case, din cauza virusului care a speriat o lume întreagă.

Mihai Gâdea, mesaj de apreciere către Dana Budeanu

Mihai Gâdea i-a mărturisit Danei Budeanu că a apreciat-o pentru felul în care le transmitea oamenilor, că nicio autoritate publică nu este capabilă să transmită mesaje de încurajare.

"În perioada asta a fost un lucru pe care l-am apreciat foarte mult, de multe ori, în furia ta. În furia ta, de foarte multi ori, am văzut momentele alea în care spuneai. Domne, dar nu spune nimeni oamenilor ăstora un cuvânt bun? Sigur că e îngrozitor să vezi că mor oameni, că alții suferă, dar tocmai de aceea, sau poate că de 1 milion de ori în plus, de 22 ori de milioane de ori în plus, spune-le oamenilor câte un cuvânt bun, încurajează-i, fii un lider pentru ei. Mă uitam la Benjamin Netanyahu. Vorbește cu națiunea sa, inspirându-i, dându-le convingerea că vor învinge și că face bine pentru națiune. În această perioadă, nu am avut oameni care să vină și să vorbească de la inimă la inimă, să îi încurajeze pe oameni și să spună - o să trecem și peste asta, nu disperați, uite, facem și asta și asta. Speranța nu e o strategie, dar speranța poate să îi ducă pe oameni mult mai ușor printr-o criză. În toată perioada asta, noi tot ce am avut, a fost opusul speranței, a fost opusul cuvântului bun", a mărturisit Mihai Gâdea, care ulterior a întrebat-o de ce s-a întâmplat acest lucru.

"Pentru că suntem nişte ticăloşi, de aceea. Suntem conduşi de nişte ticăloşi. Am să vă spun în această seară ceva, nu am spus nimănui", a continuat creatoarea de modă, cu o altă mărturisire.

Ce i-a scris Dana Budeanu fostului premier Ludovic Orban

"Eu i-am scris domnului Orban când era prim-ministru. Eu nu sunt nimeni important, sunt un cetăţean şi i-am spus următorul lucru. Nu se mai poate, oamenii nu mai pot. Sunt speriaţi, sunt terorizaţi, nu au nicio speranţă. De ce nu faceţi dumneavoastră -redau din memorie-era un mesaj foarte lung pe care l-am scris şi i-am spus: Ieşiţi dumneavoastră.

Ieşiţi în fiecare zi, pentru că erau ieşirile alea zilnice, raportul ăla, toate site-urile aveau sus morţii, mare scris pe galben. I-am zis, ieşiţi în fiecare seară şi spuneţi-le oamenilor, într-un minut, în fiecare seară, că dacă aveţi timp să ieşiţi să ne terorizaţi toţi, nu ieşea el mereu tot timpul, dar ieşeau restul. Penibililor! Şi am spus, ieşiţi în fiecare seară, l-am rugat, şi spuneţi-le oamenilor o propoziţie bună, ceva care să lea dea speranţă, nu ştiu. Astăzi am cumpărat două paturi, mâine au scăzut cazurile pe strada Speranţei, bă, ceva frumos. Bă, ieşiţi şi mulţumiţi-le oamenilor, în fiecare zi. Daţi-le ceva bun. Spuneţi-le că luptăm şi că o să învingem", a spus Dana Budeanu, luni seara, în exclusivitate la Antena 3.

