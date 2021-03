Verdict Dana Budeanu. De ce a acuzat, de fapt, Vlad Voiculescu guvernul de măsluirea cifrelor pandemiei înainte de alegeri

Alteori prin anchetele sale, prin investigațiile sale aduce lucruri interesante la suprafață. Din verdictul său, vorbind despre ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, și despre motivele pentru care acesta a spus că datele au fost mușamalizate, Dana Budeanu aruncă bomba.

"PNL-ul a măsluit datele și înainte de alegeri am comunicat alte date mai mici ca oamenii să meargă la alegeri. (...) Așadar, fătălăul de 'magician' ca să iasă cu o asemenea declarație nu are cum decât în două scenarii mari și late: 1. ori știe că va fi destituit și atunci nu mai contează, face declarația asta ca să se spele... De asta am fost destituit, pentru că am făcut declarația acesta. Uitați-vă, domnule, se face poliție politică și alte vrăjeli. Sau, scenariul 2, mai complex: în momentul de față există marea bătălie în PNL pe președinția PNL-ului, să iasă Orban sau nu. (...)

Cum putea el (Vlad Voiculescu, n.r.) să spună așa ceva? Doar dacă este pus să spună asta despre Guvernul Orban, este dezlegat, lăsat liber sau, repet, este pe tobogan, știe că va fi demis de Cîțu", a spus Dana Budeanu, la Verdict.

Vlad Voiculescu: Liberalii au măsluit cifrele pandemiei, înainte de alegeri. ”Le-am descoperit cu surprindere!”

La o postare de pe o rețea socială a fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu a postat un mesaj prin care susține că, înainte de alegerile din toamnă 2020, liberalii au măsluit cifrele pandemiei și au făcut în așa fel încât să dea bine.

”Dragă Violeta, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevarul. Felul “inovativ” în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare:

1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa;

2) din calculul incidenței la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile.

Astea sunt “artificiile” de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere și mai mult decât atât.

Până să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr. Contează, mai ales în situații de genul ăsta. Altfel ne furăm singuri căciula mințindu-ne frumos.

Bănuiesc că nu știai despre “inovațiile” de mai sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că “cifrele sunt altele”, este mesajul postat de actualul ministru al Sănătății la postarea Violetei Alexandru.

