Dida Drăgan: "Sunt un nimeni fără Dumnezeu. Artistul adevărat are șansa de a converti substanța artistică în combustibil creator"

Cântăreaţa Dida Drăgan a povestit cum l-a cunoscut pe Dumnezeu. Ea a apreciat că fără Dumnezeu nu este nimic şi că doar prin harul său a putut converti substanța artistică în combustibil creator.

„Fie ca această zi să ne spele de rele, îndoieli și neadevăr și să avem curajul să fim noi înșine, iar partea de lumina a sufletului nostru să alunge întunericul din noi.

Dumnezeu şi-a jertfit unicul lui Fiu ca să ne spele pe noi de toate relele lumii acesteia. Căci Isus a luat asupra sa crucea păcatelor noastre. Iisus este biruința asupra morții, este partea noastră de eternitate, este lumina lunii care s-a coborât în noaptea sfântă prin Marea Poartă a Cerului.

Artistul poate converti substanța artistică în combustibil creator

Îi mulțumesc lui Dumnezeu care s-a îndurat de mine și a făcut din ființa mea vasul în care a turnat o picătură din harul Său. Artistul poate converti substanța artistică în combustibil creator, ceea ce a condus la luminarea spiritului și construcția de sine, libertate, artă, religie, pentru că arta nu ține doar de meserie și de exercițiu ține, în primul rând, de har. Ea cultivă libertatea de gândire, inițiativa, personalitatea", a spus Dida Drăgan la "Sinteza Zilei".

Întrebată cum a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, artista a mărturisit că nu există artist sau om normal care să nu-l iubească pe Dumnezeu, căci fără El nu este nimic.

„Nimeni nu știe cât am tremurat în toate festivalurile internaționale pe care le-am câștigat. Recunosc că, întotdeauna când am un concurs internațional mă rog la Dumnezeu. Numai Dumnezeu m-a apărat pentru că eu am venit dintr-o țară socialistă. A fost foarte greu", a mai spus Dida Drăgan.

