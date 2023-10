Soția românului răpit din Israel, la Antena 3 CNN: "Inima mea este frântă. Copiii spun că le este dor de el"

Ella Haimi, soția românului răpit din Israel de gruparea teroristă, a vorbit în direct la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", despre motivul pentru care a venit în România, dar și prin ce trece zi de zi, de când a fost despărțită de soțul ei.

Ella Haimi, soția românului Tal Haimi, care a fost răpit de teroriștii Hamas, chiar din kibuţul pe care bunicul său din Buzău l-a construit după al Doilea Război Mondial, a venit în platou la "Sinteza Zilei" unde a povestit drama prin care trece, dar și motivul pentru care acum se află în România.

"Principalul motiv este că am nevoie de ajutor. Fac tot ce pot ca să îl ajut să îl eliberez pentru că nu mai avem timp. După o săptămână de la momentul capturării am înțeles că are cetățenie română și am înțeles că cel mai bun lucru pentru a-l salva este să vin aici.

Cred că întreaga lume ar trebui să ne ajute, dar mai ales România pentru că el este cetățean român. Acum nu mai știu despre el dacă este viu sau nu", a spus Ella Haimi.

Ea a mărturisit că în fiecare seară copiii întreabă de tatăl lor.

"Copiii spun că le este dor de el și întreabă în fiecare seară de el. Inima mea este frântă. Îi trimit mesaje pe Whats App în fiecare zi, despre copii, despre problemele mele casnice, despre ce s-a mai întâmplat în cursul zilei. Va ști câtă iubire am pentru el eu și copiii", a mărturisit soția românului răpit.