Europarlamentarii români, despre vizita lui Gerhard Karner: „O aroganţă, o sfidare”

„O aroganţă”, o vizită „de inspector şcolar care vine să-i controleze pe elevii repetenţi”, „o sfidare”, aşa a fost privită vizita ministrului de Interne al Austriei în România, Gerhard Karner. Cei care au făcut aceste declaraţii sunt trei dintre europarlamentarii României, care mai susţin şi că este momentul ca România „să pună piciorul în prag”.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Maria Grapini, Daniel Buda şi Victor Negrescu sunt europarlamentarii români care au vorbit pe această temă în ediţia de miercuri seara a emisiunii „Sinteza Zilei”.

Europarlamentarul Maria Grapini PPU-SL: Nu avem oameni care să ţină la România şi să reprezinte România. În primul rând, vizita aceasta de inspector şcolar a ministrului de interne, care vine să controleze elevii repetenţi – aşa ne consideră – este absolut o sfidare. Pentru că regulamentul Schengen nu prevede că o ţară verifică o altă ţară. Austria nu este Comisia Europeană. Singura instituţie care poate controla respectarea unui regulament este Comisia Europeană.

Până nu punem acest picior în prag, pentru că paguba imensă pe care ne-o aduce n-o s-o recuperăm niciodată. Niciodată, dacă nu vom face aceste demersuri: pe de o parte să nu mai votăm nimic până când Austria nu-şi justifică, pentru că aberaţia pe care a spus-o acum, că sunt trei oameni, zece 10 oameni, 10% care fac trafic de persoane, este un alt fake news, că n-are datele concrete. Data trecută am cerut de la Frontex să ne spună cifrele şi a ieşit clar o minciună sfruntată.

Nu se poate! Cred că domnul acesta din Austria trăieşte în istorie, în Imperiul Austro-Ungar, nu ştiu în ce trăieşte. Nu se amestecă migraţia cu regulamentul Schengen!



Europarlamentar PNL Daniel Buda: Cred că în momentul de faţă discutăm despre nevoia de a trece într-o altă etapă şi anume aceea de a pune presiune pe Comisia Europeană. Din păcate, în relaţiile acestea dintre România şi Austria şi-au atins limitele din acest punct de vedere. Vedem această manifestare absolut arogantă a ministrului de interne Gerhard Karner, care ne obligă pe noi toţi să lăsăm deoparte Austria, că până la urmă Austria s-a manifestat. Acum, atenţia oficialităţilor din România trebuie să se îndrepte către Comisia Europeană, către Consiliu, şi în această zonă trebuie făcute presiuni pentru ca Austria să accepte intrarea României în spaţiul Schengen. Mi se pare absolut indamisibilă această abordare a ministrului de interne austriac, care a refuzat din capul locului să vină şi să-şi asume un calendar în ceea ce înseamnă intrarea României în spaţiul Schengen.

Să vii în România, să te manifeşti cu asemenea aroganţă, este ceva ce nici eu nu pot să consum ca cetăţean român şi ca om care aparţine, acolo, în Transilvania, şi care ştim foarte bine ce s-a întâmplat cu românii din Transilvania sub Imperiul Austro-Ungar.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu: România în raport cu Austria trebuie să fie, într-adevăr, mai incisivă. Să folosească toate mecanismele existente pe plan european, inclusiv folosirea dreptului de veto pe problematici similare. Este clar că guvernul din Austria a instrumentalizat această tematică a migraţiei, în interes politic şi electoral.

La nivel înalt, trebuie să coagulăm mediul de afaceri austriac în România, care prin declaraţii ne susţine, dar care ar trebui să acţioneze mult mai mult. Inclusiv la Viena trebuie să fim prezenţi în dezbaterea publică. Ei sunt, iată, în dezbaterea publică din România. Dezbaterea pe care a făcut-o ministrul de interne austriac la Bucureşti fac parte dintr-o cu totul altă construcţie politică pe care acesta o are.

Pe parcursul vizitei de miercuri, de la București, ministrul de la Viena a avut discuții cu omologul său român, Lucian Bode, și a mers în vizită la sediul Poliției de Frontieră.

Combaterea migrației ilegale ar fi, în viziunea autorităților de la Viena, singura cale ce ar putea aduce țara noastră în spațiul de liberă circulație. Însă Gerhard Karner spune că este o cale lungă de parcurs în acest sens.