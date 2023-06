Evgheni Prigojin rupe tăcerea la două zile de la insurecție! Adevăratul motiv pentru care mercenarii Wagner au mărșăluit

Evgheni Prigojin vorbește pentru prima oară după insurecție și spune care a fost adevăratul motiv al acțiunilor grupării Wagner.

Liderul Wagner spune că nu a mărșăluit pentru a răsturna conducerea Rusiei.

Mai mult decât atât, Prigojin spune că nu l-a vizat pe Vladimir Putin atunci când a declarat că trupele sale vor pleca spre Moscova: ”Nu am pornit pentru a răsturna conducerea Rusiei!”.

În mesajul audio de 11 minute, Evgheni Prigojin susține că scopul marșului a fost de a evita distrugerea Wagner și de a cere socoteală oficialilor care, prin acțiunile lor neprofesioniste, au comis un număr masiv de erori.

”Am deschis astăzi biroul de presă și am primit mii de întrebări despre evenimentele care au avut loc. Pentru a evita orice neînțelegeri, aș dori să răspund la cele principale.

PMC Wagner este probabil cea mai experimentată și pregătită pentru luptă unitate din Rusia și posibil din lume.

Luptători motivați, încărcați, care au îndeplinit un număr imens de sarcini în interesul Rusiei, Federației Ruse și întotdeauna numai în interesul Federației Ruse, în Africa, în țările arabe și în întreaga lume.

Cel mai recent, această unitate a obținut rezultate bune în Ucraina, îndeplinind cele mai serioase sarcini.

Ca urmare a unor decizii intrigante și prost concepute, această unitate ar trebui să înceteze să mai existe la 1 iulie 2023. Consiliul comandanților s-a întrunit și a adus toate informațiile în fața luptătorilor.

Nimeni nu a fost de acord să semneze un contract cu Ministerul Apărării, deoarece toată lumea știe foarte bine că acest lucru va duce la o pierdere completă a eficacității de luptă. Luptătorii experimentați, comandanții experimentați vor fi pur și simplu mânjiți și vor merge practic la carne unde nu vor putea să își folosească potențialul de luptă și experiența de luptă.

Acei luptători care au decis că sunt pregătiți să se transfere la Ministerul Apărării au făcut-o. Dar acesta este un număr minim, numărat cu un procent sau două. Au fost folosite toate argumentele care au existat pentru a păstra intact formatul Wagner. Dar niciunul nu a fost pus în aplicare.

Acestea fiind spuse, decizia de a ne muta la Ministerul Apărării și de a înțelege mentalitatea noastră cu privire la închiderea operațiunii Wagner a fost luată în cele mai nepotrivite momente. Dar aveam de gând să punem echipamentul pe pământ, să adunăm tot ce ne trebuia, să facem un inventar și plănuisem, în cazul în care decizia nu era luată, să ieșim pe 30 iunie în convoi spre Rostov și să predăm public echipamentul lângă sediul central al FOS (Forțele Ruse pentru Operațiuni Speciale, n.red.).

În ciuda faptului că nu am dat dovadă de agresivitate, am fost atacați cu rachete, iar imediat după aceea elicopterele au tras. Aproximativ 30 de luptători Wagner au fost uciși iar unii au fost răniți. Acesta a fost declanșatorul pentru ca în acest caz consiliul comandanților să decidă imediat că trebuie să avansăm.

Am făcut o declarație în care am spus că nu vom dezvălui în niciun fel agresiunea. Dar dacă vom fi atacați, vom percepe totul ca pe o tentativă de anihilare și vom răspunde.

Pe parcursul întregului marș, care a durat 24 de ore, una dintre coloane a mărșăluit spre Rostov, iar cealaltă spre Moscova. Într-o zi am parcurs 780 km. Niciun soldat nu a fost ucis pe teren.

Regretăm faptul că am fost nevoiți să folosim lovituri împotriva mijloacelor aeriene. Dar acele avioane aruncau bombe și lansau rachete. În 24 de ore am parcurs 780 km, am ajuns la 200 și ceva de kilometri de Moscova. În acest timp, toate instalațiile militare de pe drum au fost blocate și dezarmate. Nimeni nu a fost ucis, repet, niciunul dintre cei care au fost pe teren.

Dintre luptătorii PMC Wagner au fost rănite mai multe persoane și doi morți. Ni s-au alăturat militari și Ministerul Apărării din proprie inițiativă. Niciunul dintre luptătorii PMC Wagner nu a fost obligat să participe la convoi și toată lumea cunoștea scopul său final.

Scopul campaniei a fost de a preveni distrugerea PMC Wagner și de a aduce în fața Justiției acele persoane care, prin acțiunile lor neprofesioniste, au comis un număr uriaș de greșeli. Acest lucru a fost cerut de public iar toți militarii care ne-au văzut în timpul marșului, ne-au susținut.

Am reușit să ajungem la aproximativ 200 de km de Moscova, după ce am mărșăluit 780 de km. Ne-am oprit în momentul în care prima unitate de asalt, care se apropiase la 200 de km de Moscova, și-a desfășurat artileria, a făcut o recunoaștere a terenului și a fost evident că în acel moment se vărsa mult sânge. Așa am considerat că demonstrația a ceea ce aveam de gând să facem, era suficientă.

Iar decizia noastră de a ne întoarce s-a bazat pe doi factori. Primul factor a fost că nu am vrut să vărsăm sânge rusesc. Al doilea factor este că mărșăluiam pentru a ne demonstra protestul, nu pentru a răsturna Guvernul țării. În acel moment, Alexander Lukashenko a întins mâna și s-a oferit să găsească soluții pentru a continua activitatea PMC-urilor Wagner în jurisdicția legală. Coloanele s-au întors și au plecat spre taberele de campanie.

Vreau să subliniez că marșul nostru, al Justiției, a arătat multe dintre aceste lucruri despre care am vorbit mai devreme.

Există o problemă gravă de securitate în toată țara. Am blocat toate unitățile militare de pe aerodromul care ne stătea în cale.

În 24 de ore am parcurs distanța care corespunde cu distanța de la care au pornit trupele rusești pe 24 februarie 2022 până la Kiev și din același punct până la Ujgorod.

Prin urmare, dacă acțiunile din 24 februarie 2022, în timpul începutului operațiunii speciale, ar fi fost efectuate de o unitate din punct de vedere al nivelului de pregătire, al nivelului moralului și al pregătirii pentru îndeplinirea sarcinilor precum PMC Wagner, atunci poate că operațiunea specială ar fi durat o zi.

În mod clar au fost și alte probleme acolo, dar am arătat nivelul de organizare pe care armata rusă trebuie să îl egaleze. Iar când am mărșăluit pe lângă orașele rusești pe 23-24 iunie, civilii ne-au întâmpinat cu steaguri rusești și cu embleme și steaguri ale PMC Wagner. Erau cu toții fericiți când am venit și când am trecut pe lângă ei. Mulți dintre ei încă ne scriu cuvinte de susținere și unii sunt dezamăgiți că ne-am oprit pentru că în marșul Justiției, în afară de lupta noastră pentru existență, au văzut sprijin pentru luptă împotriva birocrației și a altor rele pe care le avem astăzi în țara noastră.

Acestea sunt principalele întrebări la care pot da răspunsuri. Nu am omorât niciun soldat pe jos de-a lungul drumului. Nu am ajuns la doar 200 de km până la Moscova în 24 de ore, am intrat și am preluat controlul complet al orașului Rostov. Și civilii s-au bucurat să ne vadă. Am dat o lecție magistrală despre cum ar fi trebuit să arate 24 februarie 2022. Nu aveam ca obiectiv răsturnarea regimului existent și autoritățile alese în mod legitim, așa cum s-a spus de multe ori”, a explicat Evgheni Prigojin într-un mesaj audio prezentat de Mihai Gâdea în emisiunea Sinteza Zilei.