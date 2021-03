Fetițele Danei Budeanu au avut COVID: ”De unde? Cum vă explicați? Nu vă lăsați manipulați de aceasă minciună”

”Copiii mei au acești anticorpi, de unde? I-am verificat! De unde, când, cum? Eu sunt 100% că foarte mulți copii au. Eu nu am anticorpi și trăim în aceeași casă. Cum vă explicați? Pentru că acest virus nu are nicio treabă cu copiii. Se încearcă să se inducă o minciună. Îmi asum ceea ce spun: nu vă lăsați manipulați de demența și de minciunile pe bandă rulantă cum că au apărut nu știu ce tulpini care vezi Domane atacă tinerii, etc. Ei pregătesc o vrăjeală ca să închidă iar școlile” a povestit Dana Budeanu, în exclusivitate, la Sinteza Zilei.

"Cel mai grav este ceea ce au pățit copiii noștri. Este o crimă. Cine plătește pentru asta?"

"De departe cel mai grav este ceea ce au pățit copiii noștri. Faptul că școala a fost întreruptă un an, ca nicăieri în lume. Vreau și eu să știu ce tribunal real ar trebui să judece autorii acestei crime" a spus Dana Budeanu, la Antena 3.

"A întrerupe procesul educațional definitiv un an. Nu s-a făcut școala o zi. Peste un milion jumtate de copii nu au avut acces deloc la școală online. Este o crimă. Nu există. Cine plătește pentru asta? Oamenii nici măcar nu fac apel la autorități. În ce să crezi? În cine? În Anisie? Copiii au fost ținuți degeaba în casă. Nu a existat niciun studiu. Că dacă ar fi existat, ar fi ținut toate țările. Sau nu ne mai luăm după ei acum? Că noi lumina luăm de la UE. Cine a decis închiderea școlilor în România? Nu avem un nume. Există un om care a zis asta. Care este peste prim-ministru. Cine hotărăște? Cine este peste prim-ministru? Ăștia pregătesc o vrăjeală că să închidă iar școlile” a adăugat aceasta.

