Frații Dobrincu, la Sinteza Zilei: Sebastian, cel mai tânăr milionar român din Silicon Valley și David, genial la numai zece ani

David Dobrincu spune că este foarte greu să fie fratele mai mic al lui Sebastian dar și cea mai bună provocare, pentru că are motivația potrivită de a reuși în viață și de a fi cel mai bun.

"Am numai sentimente bune. Când eram mic îi tot spuneam că voi deveni mai bun decât el. E destul de greu să fii fratele mai mic al lui Sebi pentru că este acel fel de profesionist care nu stă să își sărbătorească succesul. Este un exemplu pentru mine și îl urmez de când eram mic.", spune David, la numai zece ani.

"Vreau să mă dezvolt pe cât mai multe domenii că să aleg unul sau mai multe când voi fi mare, și sebi mă ajută pe partea asta cu business-ul."

"Aș vrea cu această ocazie să le mulțumesc părinților mei pentru că știu că depun foarte multe eforturi pentru a-mi întreține activitățile. Și vreau să le mulțumesc pentru că au încredere în mine.", a ținut David să precizeze, în platoul Sinteză Zilei.

"Fratele meu a ieșit din zona de confort, cum ar trebui să facem toți. A devenit cea mai bună varianta a lui, cum ar trebui să facă toată lumea. Și eu acum îl urmez."

Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, exmatriculat în România, lăudat peste hotare

Sebastian Dobrincu este un tânăr român olimpic la informatică și pasionat de tehnologii software care și-a atins visul american, după ce România i-a frânt aripile.

Exmatriculat în clasa a 12-a pentru că a refuzat să mai participe la olimpiadele pentru care liceul îi oferise o bursă, Sebastian a plecat în America unde idolii lui, fondatorul Facebook şi CEO-ul Apple, i-au strâns mâna şi l-au încurajat.

Acum este antreprenor în serie și îi inspiră pe alții să atingă succesul. Numele lui a intrat în Top Forbes al celor mai tineri milionari de până la 30 de ani. Anul trecut, Sebastian Dobrincu s-a întors la București și are planuri mari în business și educație.

Vrea să revoluționeze industria de producție video și să pună România pe harta modială a inovației.

Sebastian Dobrincu este un fenomen. A trecut în viteza peste copilărie și a intrat direct în lumea celor mari si bogati. La 17 ani, cu un rucsac în spate a plecat din Romania și a facut un pas uriaş peste Ocean.

Sebastian Dobrincu, de la exmatriculare în România la milionar în America

Ideile, creativitatea și disponibilitatea lui de a-si folosi pasiunea pentru calculatoare, informatica și softuri s-au transformat rapid în afaceri cu multe zerouri. Acum este cel mai tânăr milionar în dolari din Silicon Valley, un cartier de mii de miliarde de dolari din San Francisco aproape sinonim cu tehnologia și dezvoltarea.

"A fost cel mai mare salt pe care l-am făcut. Mai fusesem în America, am fost invitat de cei de la Facebook, de cei de la Apple, o trecere bruscă, a fost prima oară când am călcat în State, dar nu aveam oameni pe ca să mă pot baza, nu aveam pe nimeni. Am început totul de la zero, m-am dus într-o altă lume de unul singur", a declarat Sebastian.

Dar cum a intrat un roman atât de tânăr într-o lume care pare imposibil de cucerit de unul singur și cu buzunarele goale? Răspunsul e simplu, dar ne pune pe ganduri. Ceea ce nu a văzut Romania la el, au descoperit bogații lumii.

La 16 ani, Sebastian Dobrincu era invitat în America de idolii lui: Mark Zuckerberg de la Facebook, Tim Cook, directorul executiv de la Apple si Jeff Bezzos, miliardarul din fruntea Amazon i-au strâns mana și l-au incuarajat. Puștiul din Romania avea deja propriile soluții de inginerie software și era căutat de companii pentru contracte.

Exmatriculat înainte de BAC: "A fost ceva traumatizant"

"Pentru mine a fost o experienţă motivaţională la momentul respectiv, când m-am întâlnit cu Mark Zuckerberg de la Facebook. Întâlnirile astea au venit ca un val de încredere pentru că mi-au confirmat că sunt pe o traiectorie ok în viaţă, când auzi de la profesori că nu e ok, când eu simţeam că fac ceva benefic pentru viitorul meu, încurajările lor şi faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni pe care îi vedeam drept idoli", a explicat Sebastian Dobrincu.

Încrederea pe care el a primit-o într-o țara străina, când Romania i-a intors spatele, vrea să o aducă înapoi acasă. Nu doar în business, ci şi în educație.

"Trebuia să echilibrez şcoala cu biroul şi nu mai puteam să fac asta. Am fost exmatriculat cu câteva zile înainte de BAC, a fost ceva traumatizant, am simţit că mi s-a restartat viaţa de la zero", a precizat Sebastian.

Acum și-a lăsat compania, angajații și afacerile din Silicon Valley și a venit la Bucuresti, preocupat sa puna umarul la schimbarea de care Romania are atata nevoie.

"De vreun an, chiar mai mult, am avut o serie de întâlniri cu persoane-cheie din sistemul educaţional, lucrăm la o serie de propuneri pe care încercăm să le implementăm legislativ, în mod colectiv, pentru că mi se pare că vorbim foarte mult, îmi place mult că elevii capătă o vocea şi vreau ca vocea să le-o fac auzită, să schimbăm lucruri", povesteşte Sebastian Dobrincu.

O certitudine exista: Sebastian nu bate pasul pe loc. Intr-unul din proiectele de acasa, lucreaza impreuna cu celebrul compozitor Marius Moga. Impreuna cred ca vor revolutiona productia video si vor pune Romania pe harta mondiala a inovatiei.

A facut programare de la 6 ani, a avut primul job la 12 și lucra deja pentru o companie din străinatate la 16 ani

Sebastian Dobrincu are încredere ca se poate schimba ceva și în Romania. Povestea lui de viața este exemplul cel mai bun ca nimic nu e imposibil. A facut programare de la 6 ani, a avut primul job la 12 si lucra deja pentru o companie din strainatate la 16 ani.

A castigat primul milion de dolari din platforma Storyheap, infiintata cand avea doar 17 ani. I-a avut clienti pe faimosii Selena Gomez sau Justin Bieber. Ideile sale au facut sa se vorbeasca despre Romania.

Sebastian Dobrincu e întrebat frecvent de tinerii din Romania cum poți reuși în viața chiar și atunci când școala romaneasca îți pune piedici. Nu vrea să fie un model de urmat. Și nici sa le spună tinerilor ca nu ai nevoie de școala ca sa reușești. Dimpotrivă. Își dorește ca Romania să-și pretuiasca elevii care pot face performanța într-un domeniu și să-i ajute să-și atingă visul.

De aici sau de peste Ocean va continua să-i ajute pe tinerii care își doresc sa dea Romaniei un viitor. Să-i incurajeze sa nu renunte, sa lupte pentru ideile în care cred, să fie o voce în comunitate atunci când simt ca într-un domeniu sau altul e nevoie de schimbare. Pentru ca doar așa "Faci bine României".

A ajuns milionar în dolari la 19 ani. Românul care a cucerit SUA

Sebastian Dobrincu avea doar 19 ani când a înfiinţat, în SUA, o firmă care sincronizează platformele de social media, aceasta înregistrând un milion de dolari cifră de afaceri. Printre clienţii săi sunt mulţi artişti, precum Selena Gomez şi Justin Bieber.

Sebastian Dobrincu a declarat presei că aventura sa ca programator a început la vârsta de 8 ani, când a fost fascinat de un fişier cu coduri care generau un joc de calculator.

„Povestea mea e rezultatul dorinţei de a reuşi pe plan profesional, rezultatul muncii de-a lungul anilor. Am început de la 8 ani, cu programarea IT, am continuat apoi cu antreprenoriatul şi aş zice că diferenţa este că mi-am dorit mai mult decât alţii, am muncit mai mult decât alţii şi petreceam zilele de la şcoală învăţând ceea ce fac acum.

Evident, atunci când practici ceva mai mult timp, ajungi să şi excelezi la un moment dat. Când aveam 8 ani mă jucam un anumit joc pe calculator şi am început să umblu prin programele sale şi eram fascinat când am dat peste un fişier care avea foarte mult cod.

Părea înspăimântător la început, dar am fost determinat să aflu cum funcţionează, cum generează codul respectiv jocul pe care îl jucam. Aşa am început să învăţ despre programare, cum funcţionează lucrurile”, a spus Dobrincu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal