Gabriela Firea: Exact acest lucru face legea, ajută familiile nevoiaşe să rămână împreună

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a adus clarificări legate de Legea privind prevenirea separării copilului de familie, votată astăzi în Camera Deputaților.

Sursa foto: Facebook | Gabriela Firea

Legea prevenirii separării copilului de familie, votată astăzi în Camera Deputaților, a declanșat protestele AUR și agresiuni din Parlament.

În textul documentului propus de Ministerul Muncii se definesc acele situații în care autoritățile, dar şi asistenții sociali pot interveni pentru a preveni separarea copilului de familie, lucru care a creat azi isterie în Parlament.

În acest context, ministrul Familiei, Gabriela Firea, a spus:

"Eforturile pe care le-am depus personal, precum și colegii mei de la Ministerul Familiei anul acesta, de când suntem înființați pentru cazurile care trenau de ani de zile, copii ai românilor din diaspora care erau preluați de către autoritățile sociale din anumite țări și noi am recuperat și am reîntregit aceste familii. Prin urmare, cum poate cineva, jurnalist sau politician să afirme că eu sau partidul pe care îl reprezint am putea aduce în România o lege care să instaureze un fel de Bavernet. Sub nicio formă! Și repet, faptele vorbesc și nu declarațiile.

Această lege pentru care s-a făcut, din păcate, un scandal uriaș și un imens deserviciu copiilor săraci, este în dezbatere publică din august anul trecut, dar nu a interesat pe nimeni. Dar acum că ne apropiem de alegeri devine de interes.

Vreau să vă mai spun cu toată responsabilitatea și anul trecut și în anii precedenți, cei mai mulți copii care au ajuns în grija statului dați de bunăvoie de părinți. Deci nu luați cu forța de către autorități, de la părinți, dați de către familii. Există situația problemei financiare, deci motivația pentru care anumite familii sărace din țară au luat această decizie grea de a trimite copiii în grija statului este din cauza problemelor financiare și nu din alte motive.

Subliniez nu statul a luat copiii cu forța și nici nu au fost copiii. Sunt și acele cazuri, dar nu atât de multe, de copii abandonați în maternități, pe marginea șanțului, ș.a.m.d. de altfel, subiecte mediatizate și de către dvs.

Și atunci aceasta a fost ideea legii, să prevenim separarea copiilor cu dificultăți financiare de familiile lor, să ajutăm acele familii să-și poată crește copiii împreună în familie și să nu-i mai dea în grija statului.

În acest moment, România sunt aproape 47.000 de copii în grija statului, cei mai mulți proveniți din familii sărace, nu din copii care au fost abandonați în maternități.

Exact acest lucru face legea, ajută acele familii să rămână împreună.

Ca să ai resurse financiare pentru aceste cazuri financiare, resurse financiare atât naționale, deci de la Guvern, prin Ministerul Familiei cât și fonduri europene, trebuie să ai o statistică clară, să știi cât copii cu probleme financiare, câți săraci sunt în țară. În fiecare județ.

Această statistică există acum, dar la nivel învechit, dacă vreți la nivel învechit în dosarele DGASPC-urilor care țin de consiliile județene. Ne-am dorit tocmai pentru a avea un argument în plus la fiecare realizare de buget, noi suntem azi mâine, dar vrem să lăsăm lucruri stabile în această țară prin guvernarea din acest moment, să lăsăm o bază de date, astfel încât Ministerul de Finanțe să poată aloca an de an resursele financiare necesare acestor cazuri sociale. Și vă spun și de ce și vă rog să sunați primari și președinți de consilii județene. Întotdeauna banii pentru cazurile sociale au fost tăiați, au fost micșorați, au fost reduși, erau lăsați la și altele.

Prin faptul că ne dorim să digitalizăm această bază care există în acest moment, nu li se întâmplă nimic negativ, nu sunt luați de la familii, ci sunt prinși în această bază digitalizată tocmai pentru a fi susținuți, sub nicio formă separați copiii", a spus Gabriela Firea, ministrul Familiei la Antena 3 CNN.