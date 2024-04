Piedone: "Firea şi Burduja intră în luptă doar ca să salveze onoarea coaliţiei"

Gabriela Firea şi Sebastian Burduja vor intra în această luptă doar să salveze onoarea acestei coaliții. Este reacţia lui Cristian Popescu Piedone, după ce PSD-PNL i-a propus pe cei doi la PMB şi l-au retras pe Cătălin Cîrstoiu.

Potrivit lui Piedone, Cîrstoiu a fost "pus să se sacrifice".

"În primul rând, de la începuturi au vrut să scoată un candidat care să nu concureze pe absolut nimeni. În afară de faptul unde profesează domnul doctor Cîrstoiu, unde a excelat și va excela și în continuare şi bine a făcut că s-a dus înapoi la domeniul lui de activitate, pentru că aici efectiv a pus să se sacrifice", a spus Piedone, marţi seară, la Antena 3 CNN.

"Domnul Burduja este și era un real candidat atunci când trebuia să fie lansat. Orgoliile și principiile alianței au făcut să nu-l nominalizeze. Eu l-am respectat din prima pe domnul Burduja și am spus că este un ministru performant, un viitor posibil prim-ministru și de ce nu și un președinte. Pentru că educația și școala în care s-a format îl califică în acest sens. (...)



Tot respectul şi pentru doamna Gabriela Firea, dar, din păcate, neînțelegându-se această alianță, efectiv s-au sacrificat pentru binele acestei alianțe care într-adevăr a guvernat România și a stabilizat România, dar a destabilizat administrația locală.

Este inadmisibil că doi coloși ai politicii românești, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, să nu poată să iasă la bătaie, să se înțeleagă cu un singur candidat și să schimbe cauciucurile acum înainte, cu câteva săptămâni", a opinat Cristian Popescu Piedone.

"Vine săptămâna mare, vom intra în campanie doar în dezbateri sau ce putem face pe stradă. Când va mai avea timp domnul Burduja sau doamna Gabriela Firea să schimbe panourile? Vorbim de semnături. Ei erau pregătiți să înceapă să strângă aceste semnături de la început, probabil că le vor strânge cu mașinăria de partid", a mai spus Piedone, adăugând că Gabriela Firea şi Sebastian Burduja vor intra în această luptă doar să salveze onoarea coaliției de guvernare.

"De prima dată mi-am asumat această candidatură și am dus-o și o voi duce până la capăt", a punctat Piedone.

"Sunt președintele partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, în care la începuturi am vrut să intrăm într-o competiție ca cei mai buni, dintre domnul Burduja, Gabriela Firea sau eu, care voiam o alianță și am solicitat acest lucru președințiilor celor două partide. Am fost respins. Nu e nicio problemă.

Există astăzi folclorul, că la ce spuneați dumneavoastră posibilitatea Gabrielei Firea să-mi ia din electoratul meu, eu să-l împart cu ea. Nu? În primul rând, spuneau tot și văd pe o voce, mai ales pe partea PSD, că Piedone se va retrage.

Niciodată, niciodată. (...)Niciodată nu mă voi retrage, dar niciodată. Voi merge până la capăt", a încheiat el.