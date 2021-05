Ianis Hagi, despre cele mai fericite momente din viață: "Pe primul loc este Campionatul European cu Naționala de Tineret"

"Cred că pe primul loc este, de departe, vara de acum doi ani, Campionatul European cu Naționala de Tineret. Clar cel din vara lui 2019 a fost, de departe.

Pe locul doi și locul trei și nu vreau să spun care ar fi pe locul doi și pe locul trei ar fi cupa câștigată cu Viitorul. A însemnat foarte mult pentru mine, pentru că am mai avut o perioadă, la început, cu tata, un an și jumătate unde el era antrenor și eu eram jucător și am avut un sezon foarte bun, dar am terminat pe locul cinci.

Apoi, m-am întors din Italia și îmi doream foarte mult să câștig un trofeu împreună cu el, la echipa de seniori. Clar, la juniori am câștigat foarte multe trofee, dar clar îmi doream să câștig și un trofeu la echipa de seniori, iar acela a fost un moment în care am fost foarte fericit.

Și campionatul din Scoția, acum, primul meu titlu în străinătate alături de un antrenor imens și pentru clubul care, toată lumea știe prin ce suferință a trecut în ultimii 10 ani, și să aduci un club atât de pare, iar, pe scena fotbalului european a fost imens", a mărturisi Ianis Hagi, la Sinteza Zilei.

