Ianis Hagi, top 10 cei mai importanți fotbaliști din lume: "Tata e în top"

"Messi, Ronaldo, trebuie să fie acolo sigur. Johan Cruyff a avut un impact imens în fotbal, Maradona, Pele, Zidane. Tata, probabil sunt Subiectiv, dar în același timp performanțele pe care le-a avut sunt, stitstica pe care niicun alt fotbalist nu a avut-o în toate timpurile, a marcat mai mult de 70% din golurile lui din afara careului. E incredibil și nu suntp uține goluri, sunt 300 și ceva.

Apoi Beckenbauer, sunt mulți. E greu să faci un top 10, ai lăsa foarte mulți fotbaliști în afara topului", a explicat Ianis Hagi, la Antena 3.

Ianis Hagi: "Mereu mi-am dorit să-l depășesc pe tata"

Ianis și Kira Hagi au vorbit, în platoul Sinteza Zilei, despre carieră, drumul către succes și mai ales relația pe care o au cei doi cu tatăl lor, Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi a mărturisit că și-a dorit mereu să îl depășească pe tatăl său. Tânărul este de părere că fiecare om are drumul său în viață, iar regula se aplică și în fotbal.

"Îmi e greu să pun mâna pe un punct anume, dar nu pot să spun că gândeam să fiu ca tata. Mereu gândeam să-l depășesc pe tata sau să fiu mai bun ca el, pentru că după părerea mea, fiecare persoană are drumul lui în viață.

Și în fotbal cred că este așa, fiecare are drumul lui în cariera de fotbalist și mereu m-am gândit, el fiind atât de mare, să-mi doresc să-l depășesc, este o provocarea extrem de mare și de grea. Asta mi-am dorit de mic, indiferent unde am fost, la școală, când am început fotbalul (...) mereu mi-au plăcut cele mai mari provocări și asta mi-am dorit de mic", a spus Ianis Hagi, la Sinteza Zilei.

Ianis Hagi, mărturisiri în premieră despre rolul pe care l-a avut mama în viața sa

"Eu mereu am spus: mama este persoana care ține familia aproape, nu neapărat prin gesturile pe care le face - doar prin prezența ei. Știe să ne țină aproape, este inima familiei și lumina noastră. După aceea, clar, școala... ", a spus Ianis.

Întrebat care a fost cel mai important sfat e care l-a primit de la mama sa, Ianis a răspuns:

"Cel mai important sfat de la mama? Să zic doar unul? Sunt foarte multe. Nu pot să reproduc un singur sfat. Cum am spus: de școală s-a ocupat foarte mult, mereu mi-a spus 'chiar dacă știu că vrei să devii fotbalist...' Ea a fost cu ideea să ne trimită la școală britanică. Tata se gândea să fim la o școală românească, dar mama chiar de la grădiniță ne-a trimis la școală internațională".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal