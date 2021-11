Interviu eveniment cu ginerele lui Nicolae Ceaușescu, Mircea Oprean. Imagini din filmul cu și despre familia Ceaușescu

Profesorul Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceaușescu, a povestit marţi la Sinteza Zilei, detalii mai puțin cunoscute din viața dictatorului care a condus România timp de 24 de ani.

Mircea Oprean a făcut dezvăluiri despre viața pe care a avut-o alături de fiica soților Ceaușescu

"Oriunde când apăream undeva, oamenii ne dădeau atenție, se uitau cu admirație față de noi. Toată atmosfera imediat în 90 și după 90 a fost de diabolizare a vârfului, a capului și legat de el, orice. Eu am să vă dau un exemplu minor, ca să vedeți cât de falși au fost cei care au construit treaba asta. La o ceremonie, la Guvernul de la Roma, primul-ministru a primit ambasadorii țărilor. Când a ajuns în fața ambasadorului României, a făcut un pas înapoi, fără să întindă mâna, ca un gest de dezaprobare a politicii socrului meu (...) Acest domn a murit în exil, în Tunis, pentru că era acuzat de corupție și ca să nu îl prindă, poliția italiană, nu s-a mai întors în Italia și a murt în Tunisia, la Tunis. Astfel de oameni, care din interes de a crea această atmosferă, i-au diabolizat pe toți. Era limpede că era un sfârșit, că nu era 89, că era 90, era limpede că nu se putea continua într-o asemenea structură. Nu mai puteai să îi mai oprești pe oameni. O spun cu regret, socrul meu a rămas închistat într-o politică veche, într-o politică de confruntare", a spus Mircea Oprean, marţi, în exclusivitate la Antena 3.

De asemenea, Mihai Gâdea a prezentat marţi, în exclusivitate la Sinteza Zilei, imagini cu și despre familia lui Nicolae Ceauşescu.

"Este lansat un film pe o platformă în care sunt foarte multe filme. Nu am să o denumesc. E un film cu Nicolae Ceaușescu, despre Nicolae Ceaușescu, lung, amplu. În câteva zile ajunge să fie în topul celor mai urmărite filme de pe cea mai populară rețea de genul acesta din lume", a spus Mihai Gâdea.

Mircea Oprean a făcut dezvăluiri importante despre Zoia, Nicu şi Valentin Ceauşescu

Acesta a mărturisit că el şi Zoia au fost la un pas să fie asasinaţi la Revoluţie.

"Am scăpat ca printr-o minune, pentru că planul ăsta a fost, să fim omorâţi. Ei s-au precipitat, nu au acţionat şi trecând timpul, nu au mai putut face nimic, pentru că lumea a început să se dezmeticească de ce se întâmplă. Terorişti", a afirmat Mircea Oprean.

Imagini din interviul cu Nicu Ceauşescu din închisoarea Jilava

Moștenitorul celei mare feroce dictaturi a spus presei străine că nu a avut niciun fel de privilegii în pușcărie și a fost tratat ca orice alt deținut.

”Privarea de libertate e foarte dură. Singurătatea este cel mai groaznic lucru din închisoare”, spunea Nicu Ceaușescu presei spaniole.

Imagini din interviul cu Zoia Ceaşescu, singura fiică a soţilor Ceauşescu

Cu lacrimi în ochi, profesorul universitar Mircea Oprean, a făcut dezvăluiri despre cea care i-a fost soţie.

"Eu îmi reproşez mie, că parcă nu am făcut cât trebuia să fac, deşi dacă lua luna de pe cer, nu aveam ce face cu ea. A avut demnitate. Multe lucruri i le datorez ei. Deschiderea, lecturi, discuţii, judecăţi, faptul că eu m-am format ca om şi dacă am ajuns un profesor respectat, în marte partea ea contribuie la treaba asta (...) Fularul este primit de la socrul meu. Eu ca să pot să supravieţuiesc, nu le port ostentativ. Lumea nu înţelege. Pe mine mă liniştesc. Eu verigheta o port în permanenţă. Când eram căsătorit, nu o purtam şi după ce ea a murit, nu am putut să o mai dau jos", a mărturisit Mircea Oprean, marţi, în exclusivitate la Antena 3.

Zoia Ceauşescu a încetat din viață la 20 noiembrie 2006, în urma unui cancer pulmonar.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal