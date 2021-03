Medicul Flavia Groşan dezvăluie secretul ratei uimitoare de succes a pacienţilor săi

''N-am ştiut ce mi se întâmplă. Am fost surprinsă, poate nu atât de surprinsă de dragostea, de simpatia oamenilor din jurul meu, pentru că eu ştiam că sunt acolo, lângă ei, dar o imensitate de lume care să mă urmărească, să mă încurajeze, eu nu am crezut că sunt capabilă să trec atâta energie pozitivă către mine şi eu către ei. Practic, e momentul cel mai emoţionat al zilei de astăzi. A fost grupul de susţinători pe care l-am văzut în faţa Colegiului Medicilor. Eu am intrat în sala de şedinţă în lacrimi, după care totul a decurs normal. A fost o întâlnire absolut amicală cu prieteni, colegi de ai mei, cu o parte din ei mă ştiam de ani de zile.

M-a impresionat tot şi mi-am dat seama că eu sunt o speranţă pentru oameni. Este o responsabiliate imensă în acelaşi timp. O presiune au pus pe mine extraordinară şi tot timpul m-am gândit, dacă nu o să fac faţă? Eu am avut pacienţi foarte mulţi am avut şi până acum, iar acum sunt mult prea mulţi şi mă gândesc cum voi face faţă. O să încerc pe fiecare să îl ajut, atât cât o să pot şi poate sunt un exemplu şi pentru ceilalţi colegi ai mei.

Mihai Gâdea: Care este cea mai frecventă întrebare care v-a fost adresată zilele astea?

Nicio întrebare. Am fost încurajată în permanență. Nimeni nu mi-a pus nicio întrebare. Rezistă. Ești bună. Ești a noastră. Simt o responsabilitate enormă. Lumea are încredere în mine. Nu știu, o să vedem, o să mă descurc, trebuie.

Mihai Gâdea: Cea mai frecventă întrebare, pe care am primit-o de un milion de ori în ultimele zile este: Dacă vorbești cu doamna doctor, întreab-o schema de tratament.

Domnule Gâdea, este o schemă pe care o știu numai eu și zeci de mii de pacienți. Mie îmi place schema asta a mea. Sunt copiii mei. Așa i-am crescut timp de zece ani, să explic fiecăruia în parte, pentru că altfel nu o să înțeleagă. Sunt niște medicamente comune, vechi, simple. Schema o personalizez în funcție de vârstă. În rest, este cam la fel, doza e pe vârstă. Ce v-am spus și data trecută. Tratament etiologic, tratament simptomatic, tratament fizio-patologic. Eu respect ceea ce am învățat în facultate, tratamentul clasic. Nu o fac publică, decât fiecăruia în parte. Voi explica exact ce se întâmplă acolo.

Mihai Gâdea: Doamna doctor, ați tratat mulți pacienți și s-a vorbit despre faptul că ați avut rată de vindecare de 100%. Nu ați pierdut niciun pacient.

Eu nu am spus asta, că ar fi fost 100%. Gândiți-vă că eu fac online, în toată Europa și în toată România. Nu am primit feedback-uri negative. Două-trei cazuri de seniori care să zicem că au ajuns în spital, dar eu am menținut legătura în permanență cu pacienții mei. Eu spun că m-am descurcat foarte bine (...)

Mihai Gâdea: Dumneavoastră trebuie să știți secretul acestui succes, secretul faptului că aveți o rată de vindecare așa de mare. Știu că sunteți un om credincios (...) Dacă ar fi să spuneți care este secretul dumneavoastră de vindecare al pacienților, secretul acestei rate enorme de succes, care ar fi acel secret?

''Acel secret este munca. Am învățat, domnule Gâdea, atât cât, altfel să spun, o să fie cineva mai bun ca mine când va învăța mai mult decât am învățat eu în primii ani, imediat după ce am terminat facultatea, atunci va fi. Este o muncă imensă. Au fost ani întregi în care eu am concurat, m-am prezentat la toate concursurile care apăreau, că le-am luat, că nu le-am luat, eu m-am dus acolo. Asta a presupus un efort intelectual ieșit din comun. Ani în șir în care eu învățam 10, 15, 20 de ore pe zi. Practic, acolo este temelia, acolo este fundația a ceea ce sunt eu acum. Am avut norocul unui mentor extraordinar, profesorul Babeș Aurel. Am fost stagiara lui și rezidenta lui în stagiile mele de pneumologie. Nu îmi spunea nimic, dar atât îmi spunea: Ce prostii vorbești, Flavia? Eu încercam să îi prezint cazul, el deschidea EKG-ul. Flavia, ce prostii vorbești. Mă duceam acasă, plângeam, mă apucam să învăț. A doua zi trebuia să îi dau un răspuns corect. Extraordinar. Îi și moștenesc din gesturi. Primul mentor cu care am stat și mulți ani. Patru ani. Am avut șansa acestui om'', a spus Flavia Groșan.

Interviul integral îl puteți urmări în imaginile video de mai sus.

