Kira Hagi: "Cel mai mare vis al meu e să fiu fericită"

Kira a vorbit și despre cel mai mare vis al ei, iar o colaborare cu starul Meryl Streep se află pe lista de obiective ale tinerei actrițe.

"Cel mai mare vis al meu e să fiu fericită. Fericirea înseamnă a fi înconjurat de oameni dragi, de a fi iubit, apreciat, respectat. Atâta timp cât ai lucrurile acestea în fiecare zi, mi se pare că poți face orice.

Îmi doresc să colaborez cu actori mari și actori, nu știu, dacă e să vă mărturisesc ceva, îmi doresc să lucrez cu Meryl Streep. Este un vis, dar e mai mult un obiectiv pe care mi l-am scris, dar nu constă totul în asta.

Îmi doresc să lucrez și să colaborez cu oameni talentați din industrie", a declarat tânăra, la Antena 3.

Kira Hagi, proiect Netflix alături de Michelle Obama

Kira Hagi, fiica lui Gică Hagi, este parte dintr-un proiect al companiei Netflix, în care este implicată și fosta Primă Doamnă a Americii, Michelle Obama. Kira a povestit, marți, la Sinteza Zilei, despre cum a ajuns să câștige audiția pentru rolul respectiv.

"Eu colaborez cu un studio de dublaj, aici, în România. Ei lucrează cu Netflix direct. Și m-au contactat pe mine, mi-au spus că m-au văzut în anumite proiecte și dacă doresc să vin să dau audiție.", a spus Kira, la Antena 3.

"Nu știam proiectul, dar fiind un job am zis: 'Prima! Mă găsiți acolo la prima oră.' Și am ajuns acolo, am dat audiția și a fost foarte bine.

Dublez vocea personajului Gofre, din serialul Gofre și Mochi, produs de Michele Obama. Pentru copii. Este istoria gastronomiei.", a mai povestit fiica lui Hagi.

