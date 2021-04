Larisa Iordache a povestit la Sinteza Zilei cum a concurat pentru calificarea la Jocurile Olimpice, deși avea dureri cumplite din cauza infecției renale

Sportivă spune că plăcerea de a face gimnastică a motivat-o să participe la calificările de la Basel, Elveția, deși avea dureri mari.

"Momentele în care am stat înainte de competiție. Stăteam și mă uităm la fetele care concurau deja. Și am zis că este păcat să nu mă bucur și eu de atmosfera aia. Pentru că era o atmosfera liniștită, primitoare. Cred că aș fi regretat foarte tare. Și am zis de ce nu. Ce nu te omoară de face mai puternic.", povestește sportiva.

"Durerile erau foarte puternice. Nu prea puteam să stau în picioare"

"M-am concentrat și mai tare. Cred că a fost unicul meu moment de acolo când m-am concentrat 100% și am fost eu 100%. Focus pe tot ce am avut de făcut, cu încrederea de sine. Capul meu nu mai stătea la nimic altceva decât ce aveam eu de făcut. Și îmi doream să fiu eu mândră de mine și antrenorii mei.

Eu de obicei când ratam, cedăm. Doar că de data asta a fost diferit. Voiam să prind finale, să mă calific și să fiu eu mândră de mine, atât.

Sincer sperăm că medicii îmi vor da drumul să plec a două zi și să concurez în finalele la individual compus și la cele de la barna și sol. Dar am acceptat până la urmă, nu am avut ce să fac." a mărturisit Larisa la Sinteza Zilei.

Sportiva a ajuns la spital după ce s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Larisa Iordache a ajuns la spital după ce s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza unei infecții renale.

Sportiva a declarat pentru Antena 3 că este internată în spital și a recunoscut că a concurat cu o criză renală în momentul în care a reușit să obțină calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Larisa Iordache a părăsit spitalul, sâmbătă, după ce a fost diagnosticată cu infecție la rinichi. Însă participarea în finalele de barna și sol, de duminică, de la Campionatul European de Gimnastică Artistică de la Basel, Elveția, era încă incertă.

Ulterior, sportiva a anunța că nu va putea performa în final, ca urmare a recomandărilor făcute de medici.

Larisa Iordache s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Larisa Iordache s-a calificat, miercurea trecută, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Anunţul a fost făcut de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Cu un total de 54.698 puncte, gimnasta Larisa Iordache a ocupat locul 4 în calificări, după trei rusoaice, şi a obținut miercuri calificarea la Tokyo.

Calificarea gimnastei a fost confirmată de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR).

„Larisa, antrenata de Lăcrămioara si Cristian Moldovan, a terminat pe locul 3 competiția de calificare individuala, după doua rusoaice. Ea a primit 13.466 la bârna, 13.400 la sol, 14.366 la sărituri si 13.466 la paralele.

Va fi a doua ediție de Jocuri pentru Larisa după Londra 2012 unde a luat bronz cu echipa.Cat de lunga a fost aceasta așteptare pentru Team România. Bine ai venit, Larisa!", anunță COSR pe Facebook.

Conform regulamentului, la Jocurile Olimpice de la Tokyo ajung sportivele clasate pe primele două locuri în calificări la individual-compus, care nu au obținut anterior ”biletele” la Olimpiadă.

România mai are doi gimnaști calificați anterior la Jocurile Olimpice: Marian Drăgulescu şi Maria Holbură.

