Interviu emoţionant cu doamna Lenuţa: "Renunţ la medicamente ca să pot să îmi plătesc datoriile. Zi şi noapte stau şi plâng"

"Renunţ la medicamente ca să pot să îmi plătesc datoriile. Sunt singurică, nu am pe nimeni. Soţul meu a murit şi nu ştiu decât cimitir şi acasă", a povestit bătrâna.

Femeia spune că va petrece Paştele plângând. "Zi şi noapte stau şi plâng şi îl strig dar nu vine. A avut cancer pe os, el nu a ştiut că este bolnav".

Doamna Lenuţa a cheltuit recent 200 de lei pe medicamente şi spune că nu le-a cumpărat pe toate care i-au fost recomandate de medic fiindcă nu şi-a permis.

"Am dat două milioane, compensate, şi nici nu le-am luat toate că nu am avut bani", a spus pensionara.

Doamna Lenuţa, pensionară din Bucureşti: "Zi şi noapte stau şi plâng"

Bătrâna are o pensie de 1300 de lei. Cea mai mare povară a ei este singurătatea, însă scumpirile îi afectează mult viaţa. "Am dat cinci milioane numai pe gaze. Mă descurc aşa cum pot, reduc din medicamente ca să pot să plătesc(...). Sufăr cu singurătatea", a mai spus ea în interviul acordat Antena 3.

Femeia este de părere că guvernanţii "nu se uită la cei care nu au".

"Eu am o gură şi dacă am mănânc, dacă nu nu. Dar cine are patru cinci pe lângă el ce face? Politicienii să fie mai aproape de oameni amărâţi, de pensionarii cu pensii mici. Toate sunt foarte scumpe, e păcat că ne chinuie aşa".