Marcel Ciolacu, planurile pentru pensii, salarii și taxe în 2024: "Măsura se va resimți în buzunarul fiecărui român"

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre planurile pentru pensii, salarii și taxe în 2024.

Premierul Marcel Ciolacu a explicat că înțelege faptul că, deși avem creștere economică, oamenii nu o resimt din plin în buzunare.

Premierul a menționat că, după o luptă lungă a Guvernului, creșterile de venituri au depășit creșterile de prețuri, iar începând din acest punct fiecare român va resimți efectiv creșterea economică.

Întrebat de către Mihai Gâdea, despre coaliția PSD-PNL, care pentru foarte mulți români ar putea fi împotriva naturii, Marcel Ciolacu a spus:

Din punctul meu de vedere vorbim de cela mai importante alegeri europarlamentare. Este evident că marea parte a notei de plată pentru războiul din Ucraina a venit Europei. Crizele economice, fenomenul de extremism se găsesc în Europa, toate acestea au venit și după o pandemie.

Noi avem o coaliție de guvernare. Am stat de vorbă cu colegii de la PNL și am încercat să depășim orice fel de orgoliu politic pentru o stabilitate politică actuală.

Părerea mea este că cel mai important este ce se întâmplă în România în timp real. După foarte mulți ani, România este în direcția corectă.

Am avut o discuție și cu Comisia, am depășit impasul cu deficitul de anul trecut, s-au luat măsuri. În acest moment, România are de cheltuit aproape 150 de miliarde de euro în următorii cinci ani.

În acest moment, în România sunt 750 de kilometri de autostradă și drum express în lucru. Toate spitalele de arși și regionale s-au semnat contractele și au 48 de luni de finalizare. PNRR este până în 2026. Dinamica deciziilor este una foarte mare.

Am o comunicare cu Nicolae Ciucă, vrem să luăm decizii în timp real. România a dus lipsă de decizii o perioadă mult prea lungă.

Este evident că în politică unu și cu unu nu fac doi. Este posibil ca cele două partide, dacă ar fi mers separat, să fi avut un europarlamentar în plus.

Noi aveam datoria de a stabiliza o coaliție de guvernare în timp real. România are nevoie de decizie, nu de instabilitate politică când negociem Schengen, vizele din America, OECD sau părți din PNRR" a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a explicat că avem o creștere a veniturilor care depășește creșterea prețurilor

"Românii vor decide ce fac cele 2 partide, dacă cele 2 partide vin și spun ce au făcut. Avem o țară stabilă, avem o țară în care scade inflația, avem o țară în care crește nivelul de trai. Cu 13,5% au crescut veniturile/ persoană, iar prețurile au crescut cu 11%. Este puțin, dar avem pentru prima dată un plus.

Când am preluat funcția de prim-ministru aveam inflație în creștere, nu aveam prețuri plafonate la energie.

Este nevoie ca septembrie-octombrie să ne prindă cu inflație de sub 5%, iar apoi se va resimți creșterea economică în buzunarul fiecărui român. Am terminat un exercițiu financiar cu absorbție de 96% și într-o lună vom ajunge la 100% pentru că se mai trimit o serie de proiecte", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.