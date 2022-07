Mari personalităţi, mesaje emoţionante pentru ambasadorul David Saranga la final de mandat

David Sarnaga, cel mai cunoscut ambasador străin în România, a fost invitatul lui Mihai Gâdea la Sinteza Zilei, unde a vorbit despre dragostea pe care o are pentru România.

"Eu m-am îndrăgostit de România acum 25 ani, în primul mandat şi am rămas legat de această ţară, de acest popor. Când m-am întors în România era ca şi cum m.am întors acasă. Locul de care mă simt foarte legat este Bucovina, fiindcă am fost acolo de mai multe ori, mi-am făcut acolo prieteni. Am acolo chiar şi o mamă adoptivă, Tanti Văruţa", a mărturisit David Saranga, în exclusivitate la Antena 3.

Mesajul transmis de Marcel Ciolacu

"Ambasadorul David Saranga este unul dintre cei mai activi și sinceri susținători pe care îi are România în acest moment. M-au impresionat căldura cu care vorbea tot timpul despre țara noastră, energia sa pozitivă și pasiunea pentru munca depusă. Fiecare apariție publică a domnului Ambasador a reprezentat un model de comunicare modernă și eficientă. Doresc să îi mulțumesc din suflet pentru toată activitatea depusă în mandatul său și să-i transmit personal că a fost o sursă de inspirație pentru mine și colegii mei. Deși ne pare rău că pierdem un ambasador de excepție, ne bucurăm să știm că românii au câștigat un mare prieten", a spus preşedintele PSD.

Mesajul transmis de Nadia Comăneci

"Ştiu că vă apropiați de finalul mandatului în România. De aici, de departe, transmit îmbrățișări virtuale și felicitări pentru activitatea diplomatică de mare succes. Cu siguranță vom avea ocazia de a ne cunoaște personal în Israel, America sau chiar România, unde multă lume vă iubește și vă așteaptă să reveniți. Multă sănătate și, cum spunem în limba gimnasticii, felicitări din nou pentru o carieră fabuloasă, de nota 10", a transmis celebra gimnastă.

Mesjul transmis de Maia Morgenstern

"Excelenţa voastră, domnule ambasador, domnule David Saranga, dragul nostru prieten, dragul nostrul om de suflet, îmi caut cuvintele. E dificil, pentru că orice despărţire e grea, iar aceasta nu face excepţie. Sunteţi prietenul nostru, colegul nostru. Am fost pe scenă împreună, am fost în teatru împreună, am discutat atâtea, am făcut fotografii, am schimbat glume, replici, idei, păreri. Aţi fost alături de teatrul evreiesc de foarte multe ori. Nu, de prea puţine ori, faţă de câ ne-am fi dorit noi, faţă de cât avem nevoie, de prieteni, de oameni ce ştiu să ne preţuiască, să ne fie alături. Sunteţi prietenul artelor, sunteţi prietenul teatrului, sunteţi prietenul teatrelor. Sunteţi prieten aici şi peste tot, în călătoriile dumneavoastră, în expediţiile dumneavostră. Aţi cunoscut oameni, v-au cunoscut oameni, v-aţi lăsat cunoscut. Aţi purtat dialoguri inteligente, fermecătoare. Cred că de asta avem foarte multă nevoie de dialog, de a ne face auziţi şi de a asculta la rândul nostru. Iar asta dumneavoastră aţi făcut şi faceţi în permanenţă. Aş spune că ne lipsiţi şi o să ne lipsiţi foarte mult. Nimic şi nimeni nu ne va împiedica să comunicăm să păstrăm legătura, să fiţi o verigă, o punte între lumea artistică, lumea culturală, universul teatrului evreiesc de stat de aici din Bucureşti", a transmis celebra actriţă.

David Saraga, despre planurile sale de viitor

"Când cineva ajunge la acest nivel de ambasador, după ce se întoarce, este ca o piramidă. Eu sunt fericit că am primit un post important în Ministerul de Externe", a declarat David Saranga, în exclusivitate la Antena 3.

La finalul mandatului său de aproape patru ani în România, David Saranga, ambasadorul Israelului, a lansat cartea "Întoarcerea la România", o colecţie de fotografii şi poveşti despre experienţa pe care a avut-o în ţara noastră.

