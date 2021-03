Maria Toder, despre discuțiile neoficiale după criza de râs a ministrului Voiculescu. ''Mi-a reproșat că am avut un ton de om revoltat!''

Maria Toader a vorbit cu Mihai Gâdea în cadrul emisiunii ''Sinteza Zilei'' despe criza de râs a ministrului Vlad Voiculescu, criză care s-a declanşat în momentul anunțării noilor restricții pentru români, dar şi despre întrebarea care l-a deranjat pe ministrul Sănătăţii.

''Nu ne miră atitudinea domnului Vlad Voiculescu, iar pe de altă parte este surprins şi mi-a şi reproşat ulterior conferinţei de presă, că am avut un ton de om revoltat, un ton care s-ar putea să ducă la o lipsă de încredere a oamenilor în autorităţile statului, iar eu i-am explicat domnului Vlad Voiculescu, că nu l-am întrebat de modalitatea în care alţii din mass-media îi prezintă, spre exemplu, raportul care i-a fost înmânat în această seară premierului şi cum şi-a pus live-urile pe Facebook la capitolul realizări, ca să îl întreb de formă, formă pe care o menţiona şi în cazul meu, domnul Vlad Voiculescu şi l-am întrebat de partea de conţinut care mi s-a părut cea mai importantă în momentul de faţă şi i-am spus că dacă are o problemă de încredere, nu este vina presei, ci este vina dânsului, modalitatea în care are sau nu încrederea oamenilor şi a pacienţilor.

Maria Toader: ''Mi-a spus că nu înţeleg, mi-a întors spatele şi a plecat''

Doamna Moldovan, recunosc, a încercat să ne explice ideea acestui ordin, conceptul, este poziţia ei ca medic. I-am explicat că în momentul de faţă nu toţi medicii sunt la un anumit standard, astfel încât să poată să trateze în momentul de faţă, toţi, de la ortoped până la dermatolog, să trateze pacienţi de COVID. Mi-a spus că i-am jignit cumnata, în sensul în care este un foarte bun dermatolog. I-am spus, doamnă, nu vă cunosc cumnata, însă eu am date despre deramtologi care nu au ştiut să clasificie o eczemă, dar să ajungă într-un spital de COVID, cu COVID şi să fiu tratată, Doamne fereşte de un asemenea doctor.

Acestea au fost şi discuţiile neoficiale după această conferinţă de presă. Foarte mult deranjează tonul presei, întrebările presei, în condiţiile în care domnul Vlad Voiculescu se fereşte de presă, în condiţiile în care i s-a solicitat în mod expres de către premier să iasă în fiecare săptămână şi să explice opiniei publice. Îi este teamă că în momentul de faţă, presa este mult mai credibilă decât dânsul, în ciuda celor 24 de consilieri pe care i-a luat şi vedem că îl părăsesc rând pe rând pe domnul Vlad Voiculescu'', a spus Maria Toader, realizator şi jurnalist Antena 3.

Mihai Gâdea: ''Ceea ce ai făcut tu, aşa face un jurnalist adevărat de la Bucureşti''

''Presa are datoria de a spune lucrurilor pe nume şi de a pune întrebări şi de a căuta acolo unde ei încearcă să acopere. Ceea ce face domnul Vlad Voiculescu am mai văzut şi în alte filme. Avem totuşi nişte ani de presă şi am văzut mulţi, de la preşedinţi, la prim-miniştri, la miniştri care aveau impresia că presa ar trebui să îi pupe peste tot. Nu. Ceea ce ai făcut tu în această seară, aşa face un jurnalist adevărat de la Bucureşti, de la Washington, de la Londra, de la Paris, de la Berlin, de oriunde'', i-a transmis Mihai Gâdea.

