Marian Vanghelie, cu mâna pe Biblie: "Nu am luat niciun ban din cei 300 de milioane de euro"

Mihai Vanghelie a declara,t la Antena 3, că nu a luat niciun ban din cei 300 de milioane de euro, precizând că el este un politician ce a avut alte interese și alte gânduri pentru această țară.

"Domnule Gâdea, m-ați întrebat așa și vă răspund exact cum ați întrebat și să mă apreciați. Nu am luat niciun ban din cei 300 de milioane euro. (...) Domnule Gâdea, eu sunt un politician cu Google, cu Goagăl, cum vreți dumneavoastră, sunt un politician bun! Am avut alte interese, am gândit altceva pentru această țară. Am avut interese să arăt că sunt un gospodar bun, să pot să mă duc mai departe", a declarat Marian Vanghelie.

Marian Vanghelie a jurat pe Biblie la Sinteza Zilei

Fostul primar al Sectorului 5 a jurat pe Biblie, în platoul Sinteza Zilei că nu a luat niciun ban din cei 300 de milioane de euro.

"Jur pe Biblie, în fața românilor că nu am luat niciun ban din toți cei 300 de milioane de euro de care m-a întrebat domnul Mihai Gâdea și că nu am luat niciun ban de la acest om.

Dacă am luat bani, Dumnezeu să se uite deasupra noastră, dacă nu Dumnezeu să plătească începând de la domnul Coldea și toți ceilalți să îi plătească cu ce merită", a declarat Mihai Vanghelie, cu mâna pe Biblie, la Sinteza Zilei.

