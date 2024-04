"Mă interesează să am sufletul împăcat" | Primele mărturii ale "brancardierului morţii", autor a 12 crime, după eliberarea din închisoare

Grigore Bota, supranumit "brancardierul morţii" după ce a comis 12 crime în serie, a făcut primele mărturii de la eliberarea din închisoare.

Grigore Bota, brancardierul morții, cel mai temut criminal din istoria post-decembristă a României, a fost eliberat din spatele gratiilor. Inițial, Grigore Bota a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis 12 oameni ai străzii, dar, ulterior, judecătorii i-au redus pedeapsa la 25 de ani.

Proaspăt eliberat, Grigore Bota a dat pentru Antena 2 CNN primele sale declarații.

"Fiecare om dă cu părerea. Dar nu asta mă interesează pe mine cine ce zice. Eu să am sufletul împăcat. Am văzut la televizor, a văzut lumea și nici măcar n-au venit cât timp am făcut eu pedeapsă, nici n-a venit măcar cineva să mă întrebe. M-au pândit ca lupii la poartă. De aia nici n-am vrut să vorbesc nimic, pentru că zici o vorbă o dezvoltă, o înflorește ca un copac din asta.

Anii ăștia a trecut. Am avut suport atât de la familie, mulți prieteni care m-au vizitat, m-a susținut. Ușor nici n-a fost, că așa e în pușcărie, dar nici nu vreau să mă plâng că a fost greu rău.

Nimeni nu poate să-şi dea seama cum poate fi în pușcărie. Cel ce n-a trecut și n-a văzut... pentru că e altfel să vezi realitatea lucrurilor și altfel să îţi faci o imaginație. Pușcăria e în sensul ei, e ok.

"Mi-aș dori ca fiecare care om să treacă un an pe la pușcărie"

Mi-aș dori ca fiecare care om să treacă un an pe acolo, apoi să vadă cine îţi sunt prietenii, colegii, familia, neamurile? Atunci poți să-ți dai seama, atunci când pici la năcaz.

Aici afară ai multă lume, nu conștientizează, aleargă, dar când au căzut la păcat sau necaz toată lumea e gata. Când ajungi la pușcărie stai mai că omul ăla m-a ajutat. Multă lume e schimbată acum. Acum fiecare în drumul lui, să nu vezi, să nu auzi să te interesezi de ăla cine ce face. Dar nu, oamenii schimbători, mai ales acum oamenii au principiile lor",

Reacţia localncilor

"Probabil că s-a reabilitat și de aceea l-a lăsat. Nu îmi e frică. E om şi el",

"A fost un om bun, harnic, foarte de treabă, deci nu pot spune cuvinte de înjosire, numai de laudă".

"Îl ştiu de când era copil, nu am auzit de purtare rea. Familie bună numai mai săraca. Era respectos mai ajuta", sunt părerile localnicilor.