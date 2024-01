Mărturiile care schimbă tot în dosarul Ferma Dacilor. "Cineva a luat camerele de supraveghere ca să nu fie probe"

Ce doi angajați din Moldova, care au lucrat la Ferma Dacilor și pe care patronul acesteia îi suspectează că sunt vinovați de izbucnirea incendiului, au dat declarații exclusive pentru Antena 3 CNN în care au povestit cum s-a întâmplat totul.

Doi foști angajați care au lucrat aproximativ două săptămâni la Ferma Dacilor, fiind cazați acolo și care au fost indicați de Cornel Dinicu în fața procurorilor ca fiind posibili suspecți când vine vorba despre această ipoteză a lui privind mâna criminală în cazul incendiului, au oferit declarații exclusive pentru Antena 3 CNN.

Este vorba despre un cuplu din Botoșani care ne-au spus exact ce s-a întâmplat în acea noapte, din punctul lor de vedere.

"Noi lucram acolo la animale. Era întuneric. Am simțit fum în cameră. M-am trezit, mi-am trezit soțul. Am auzit o femeie țipând. Am ieșit afară și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Nu mi-a spus nimic. Era plină de sânge pe palme și pe față. Soțul doamnei a coborât din fumul ăla de sus de la mansardă. Ea a dat în el, el a dat în ea. De frică, eu nu am mai știut ce s-a întâmplat și am fugit de acolo.

A venit domnul Dan Drăgoi și mi-a spus că trebuie să plecăm urgent de acolo. Ne-a spus să nu dăm nici un detaliu presei. Camerele de supraveghere au dispărut imediat. Probabil să ascundă probe. Erau camere peste tot. Camerele de supraveghere au dispărut cu totul", a declarat femeia din cadrul cuplului căsătorit.