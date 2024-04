"Vaccinul mi-a distrus viața complet". Mărturiile cutremurătoare ale românilor care au dezvoltat boli grave ca efecte adverse ale vaccinului împotriva COVID-19

La peste un an si jumătate de când autoritățile din România au declarat public succesul campaniei naționale de vaccinare și i-au asigurat pe români că au fost informați "cinstit” și "corect”, în baza studiilor și dovezilor științifice, despre siguranța serurilor, continuăm să numărăm cazurile dramatice de îmbolnăviri post-vaccinare. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoțional!

Sunt îmbolnăviri pe care medicii din România se feresc în continuare să le lege de vaccinul împotriva COVID-19. Iar statul nici măcar nu se gândește să monitorizeze și să trateze acești pacienți în centre medicale specializate, așa cum se întâmplă în străinătate.

Cei peste 20 de mii de români care au raportat efecte adverse grave hematologice, neurologice sau cardiologice, după vaccin, au rămas din păcate doar cifre într-un raport oficial care s-a evaporat din spațiul public, la scurt timp după ce a fost publicat.

Și de atunci... e tăcere. Și peste trâmbițata campanie de vaccinare "fără precedent" din România, și peste orice preocupare medicală sau ștințifică legată de studierea și tratarea efectelor adverse ale vaccinării împotriva COVID-19.

Nimeni nu ne explică, de exemplu, cum poate o persoană cu o sănătate de fier să afle că are leucemie, la doar câteva săptămâni după vaccin. Și cum ajunge un pacient, din disperare, să dea în judecată statul care l-a asigurat că vaccinarea e fără riscuri.

"M-am vaccinat pentru că autoritățile au spus că vaccinul este sigur"

"M-am vaccinat pentru că autoritățile au spus că vaccinul este sigur și ne-au spus că este bine s-o facem. Spitalele erau arhipline, virusul circula printre noi. Și a trebuit să o facem.

Am descoperit la câteva săptămâni o adenopatie axilară pe care nu o aveam cu un an înainte și nici cu doi ani înainte, pentru că făceam în fiecare an verificări și am fost la un medic oncolog, a spus că nu e nicio problemă, așa că m-am vaccinat a treia oară, după care au apărut alte adenopatii la gât.

Am decis să mă vaccinez cu vaccinul Pfizer pentru că acesta se găsea. La început au spus că nu pot da o explicație. Menționez că mi-a apărut exact la mâna la care am făcut vaccinul prima dată și apoi au apărut la gât și am fost să consult medic de specialitate de hematologie după ce am făcut RMN la gât pentru că aveam dificultăți la înghițire și mi s-a spus, mi s-a dat scrisoare medicală că este în urma vaccinului sau a bolii.

"După cele trei vaccinuri au început problemele hematologice"

Nu aveam nimic la sânge. Aceasta a făcut medicul hematolog să scrie pe scrisoare că nu am probleme hematologice, pentru că nu aveam și la câteva săptămâni după cele trei vaccinuri au început problemele hematologice. Și anume să-mi crească numărul de limfocite.

Am ajuns la spital în București și mi s-a dat diagnosticul de leucemie limfoidă cronică. Mi-a schimbat viața total. Pur și simplu m-a dărâmat acel diagnostic. Da, am dat statul în judecată pentru că statul, autoritățile mi-au spus că este sigur. Noi nu am știut efectele adverse. Noi ne-am dus pentru că am fost oarecum și obligați la un moment dat, pentru că nu puteai să intri să iei o pâine, dacă nu prezentai certificatul verde. Nu am avut de ales și faptul că oameni importanți din start au arătat cum își fac acest vaccin m-au liniștit și a mers și l-am făcut.

"Am crezut în autoritățile statului. Viața mea este foarte grea acum"

Înclin să cred că are legătură, de aceea am dat statul în judecată pentru că nu ne-au trimis la un control prealabil. A fost o mișcare împotrivă, dar eu am crezut în autoritățile statului. Viața mea este foarte grea acum. Am completat aplicația către Agenția Națională a Medicamentului și am anunțat aceste efecte adverse. Eu am scris acolo că vreau să particip dacă există ceva studii sau să fim monitorizați. Am solicitat cei care avem efecte adverse să fim monitorizați atent și să fim ajutați și au spus că în România nu există așa ceva.

Faptul că s-a făcut un studiu, pe 90 de milioane de oameni înseamnă că totuși acele state se preocupă să afle ce a fost în aceste vaccinuri și efectele lor asupra oamenilor. Mie mi s-a prezentat drept un vaccin sigur. Era un război psihologic fantastic. Acum, dacă vrei să faci un vaccin antigripal, trebuie să mergi la doctor, doctorul se uită, te consultă și îți dă ok-ul. Ori atunci mergeam în linie cuminți ca să ne bage acest vaccin. Ne-am încrezut în instituțiile statului până în sfârșit. Nimeni nu vrea să facă nimic aici și asta este foarte trist. Suntem lăsați pur și simplu la voia sorții. Îmi este foarte greu, pentru că nu suntem luați în seamă.

"Este prea târziu să scot acest vaccin din corpul meu. Dacă aș putea, aș face-o"

M-a contactat de la Agenția Națională a Medicamentului, mi se cereau documente și eu am spus: documente sunt la medicul de familie, vreau să știu dacă pot să particip în cadrul unui studiu sau suntem monitorizați în vreun fel și mi s-a spus că nu altceva nu am ce să mai fac. Este prea târziu să scot acest vaccin din corpul meu. Dacă aș putea, aș face-o. Dar cei care au spus că acest vaccin este sigur într-un mod atât de ușor ar trebui să răspundă pentru noi, pentru că noi ne-am încrezut în stat, ne-am încrezut în autorități", spune una din paciente.

Statul român, prin Institutul Național de Sănătate Publică și Agenția Naționala a Medicamentului, susține că a ținut o evidență exactă a pacienților care au raportat efecte secundare după vaccin și că i-a contactat, fără excepție. Ba mai mult, că există chiar o echipă multidisciplinară care a analizat fiecare caz in parte. Concluziile analizei... au rămas însă necunoscute.

19.716 cazuri de reacții adverse post vaccinare raportate la INSP

"A existat o perioada de lucru care a fost aprobata de CNCAV. Baza de date a ANMDM privind reacțiile adverse post vaccinale era trimisa zilnic către INSP. Direct către noi nu se făceau raportări, dar era raportat in registrul național de vaccinare şi noi puteam vedea direct.

Datele erau analizate, o parte din cazuri erau supuse investigării epidemiologice pentru a se stabili legătura între reacția apărută şi administrarea vaccinului şi ulterior cazurile au fost raportate către centrul național de coordonare a activității privind vaccinarea anti.COVID. +04.17 Da, pacienții erau contactați de către epidemiologul din cadrul INSP județene împreună cu medicul de familie şi cu o echipa multidisciplinară se făcea investigarea acestui caz.

În perioada 27 decembrie 2020 pana la final de 2021 au fost raportate in total 19.716 cazuri de reacții adverse post vaccinare, adică 1.24 la mia de doze de vaccin administrat", spune directorul CNSCBT-INSP.

Instituțiile statului susțin ca și-au făcut treaba ireproșabil. Pacienții ne spun însă dezamăgiți că nu i-a băgat nimeni în seamă. Nici măcar atunci când s-au oferit să fie parte a unui studiu pentru analizarea efectelor secundare ale vaccinului.

"Vaccinul asta mi-a distrus viața. Şi viață personală și absolut tot"

O româncă a fost nevoită să se mute în Germania, țară unde medicii recunosc și tratează într-un sistem medical special bolile apărute ca efecte secundare după vaccinare. Și-ar dori să se întoarcă acasă, însă, nu ar supraviețui mai mult de 5 zile fără tratamentul pe care-l primește în Germania pentru boala pe care a dobândit-o după vaccinarea din România.

"M-am vaccinat Pfizer toate cele 3 doze. Problemele au început pentru mine la booster, la a treia doza, pana atunci nu am avut nicio problema. La 9 zile de la vaccin m-am întors în Germania la soț și aveam niște palpitații. M-am cam panicat. La analize mi-au ieșit trombocitele mici și m-au rechemat. Au spus ca se simt depășiți de situație și ca mă trimit la un specialist, la hematolog. Abia atunci am înțeles cu ce mă pot confrunta. Mi-au spus ca am trombocitopenie declasată de boosterul vaccinului Corona.

Nu înțelegeam ce se întâmplă și nici boala nu o înțelegeam. Nu aveam niciun simptom ca boala e asimptomatică. În schimb e foarte periculoasa pentru că nu se mai oprește sângerarea și oricând poți face hemoragie interna sau comoție cerebrala și AVC

În România nu am găsit niciun medic care sa mă preia. La diferență de un an m-a controlat și a scris pe acel document că e din cauza vaccinului

Fără tratament nu pot trai clar. Mi-au scăzut trombocitele mai aveam 5 mi-a spus medicul ca din cauza vaccinului mi-a atacat atât de tare imunitatea. Sunt terminată și psihic și fizic. Nu avem un loc unde sa ne ducem. Aici (n.r în Germania) este o clinică specială pentru oamenii care sunt bolnavi de la vaccin. Mi s-a spus ca nu pot beneficia pentru ca nu m am vaccinat aici.

"Am zile în care mă culc bine și mă trezesc cu perna plina de sânge"

Vaccinul asta mi-a distrus viața. Şi viață personală și absolut tot. Mi-aș dori sa fim băgați În seama toți ăștia care suntem bolnavi. Îmi doresc din toată inima sa vin acasă, îmi doresc sa mi se dea tratament și sa am ziua de mâine asigurata. De cate ori mă culc, dorm cu icoana la cap și ma rog la D-zeu sa mă trezesc dimineață. Pentru ca am zile în care mă culc bine și mă trezesc cu perna plina de sânge", mai spune o pacientă.

Am încercat, în zadar să aflăm de la autoritățile noastre din Sănătate, de ce în România nu există nici măcar un singur centru unde romanii care suferă de boli după vaccinarea anti COVID sa poată fi ingrijiti sau măcar ascultați. De ce în alte țări se poate și la noi nu? De ce la alţii, specialiștii din sănătate studiază și tratează aceste cazuri care au surprins medicina în pandemie, în timp ce la noi e un subiect închis.

